Ekspert radzi: Jak prawidłowo fugować nawierzchnie brukowane

Odstęp ma znaczenie

Spoina, choć pozornie wydawać się może jedynie mało znaczącą przerwą między kostkami brukowymi, ma do odegrania bardzo ważną rolę. Umożliwia współpracę pomiędzy kostkami i zabezpiecza je przed przesuwaniem. To szczególnie istotne dla stabilności nawierzchni. Powinna też kompensować zmiany wymiarów liniowych, wynikające z rozszerzalności termicznej wyrobów betonowych w różnych temperaturach. Co więcej, równomierna siatka spoin decyduje o odpowiednim efekcie wizualnym.

Jednym z kluczowych aspektów w trakcie prac jest zadbanie o odpowiednią szerokość spoin. Zbyt ścisłe ułożenie elementów może spowodować, że materiał fugujący nie wypełni dokładnie przerw. W efekcie może to naruszyć trwałość kostki i doprowadzić do odpryskiwania jej górnych krawędzi. „Szerokość odstępów zależy od przeznaczenia nawierzchni i przewidywanych obciążeń”, podkreśla Kamil Drewczyński z firmy Libet. „W przypadku chodników, alejek i ścieżek przeznaczonych dla ruchu pieszego zaleca się stosowanie spoin o szerokości 2-3 mm. Natomiast drogi, podjazdy i place parkingowe wymagają większych przerw, czyli 3-5 mm”, zaznacza specjalista Libet. „Warto pamiętać, że odstępniki występujące w niektórych modelach kostek brukowych nie wyznaczają właściwej szerokości spoiny”, dodaje ekspert.

Piasek czy żywica?

Zachowanie prawidłowych odstępów w trakcie układania kostki brukowej to jednak dopiero połowa sukcesu. Przerwy te bowiem należy jeszcze wypełnić odpowiednią fugą. „Najpopularniejszym sposobem fugowania nawierzchni brukowej jest wypełnienie spoin piaskiem. Powinien być drobny (o granulacji nie większej niż 0,2 mm), płukany, bez zanieczyszczeń. Materiał o dużej zawartości pyłów lub gliny może doprowadzić do trwałego zabrudzenia powierzchni kostki”, wyjaśnia ekspert Libet.

Piasek należy wmiatać w spoiny zgodnie z postępem prac brukarskich. Czynność tę trzeba kilkukrotnie powtórzyć aż do całkowitego wypełnienia spoin. Nadmiar materiału należy usunąć w całości przed wibrowaniem, a po zagęszczeniu powtórzyć spoinowanie, aby uzupełnić powstałe braki.

Zaleca się wielokrotne wypełnianie fug, co wydatnie wspomaga proces spoinowania. Należy także pamiętać, że nawierzchnie z kostki brukowej lub płyt w niezadaszonym miejscu są bezpośrednio narażone na intensywne opady deszczu oraz „pracę” wiatru (wypłukiwanie i wywiewanie drobin piasku), dlatego w razie potrzeby należy po pewnym czasie czynność powtórzyć. „Wygodną i skuteczną formą wypełnienia jest też fuga żywiczna”, podpowiada specjalista. „Na rynku dostępne są gotowe preparaty, np. Fuga Libet. Tworzy ona wodoprzepuszczalną i mrozoodporną powłokę, która nie wypłukuje się i nie zarasta chwastami. Stosuje się ją na tarasy, alejki ogrodowe, ciągi piesze, czyli wszędzie tam, gdzie nie będą wjeżdżały żadne pojazdy. Szczególnie zalecana jest do nawierzchni o znacznym spadku”, dodaje Kamil Drewczyński.

Więcej informacji na temat produktów firmy Libet znaleźć można na stronach www.libet.pl oraz www.ceramic.libet.pl