Pożywne śniadania z płatkami marki Halina

Energia na cały dzień

Pierwszy posiłek w ciągu dnia zasadniczo wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale także decyduje o sposobie trawienia i odpowiedzi organizmu na następne posiłki. Przygotowując śniadanie warto zatem sięgnąć po produkty lekkostrawne i pełne składników odżywczych. Idealnie w tej roli sprawdzą się płatki marki Halina, które oznaczają się szeregiem zdrowych właściwości oraz szybkością przyrządzenia. Do wyboru mamy płatki: owsiane (błyskawiczne, zwykłe, górskie), jęczmienne błyskawiczne oraz ryżowe błyskawiczne. Płatki owsiane zawierają białko oraz węglowodany, dzięki którym organizm otrzymuje, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, porcję energii. Są także źródłem błonnika, który wspiera procesy trawienne, poprawia pracę jelit i niweluje nieprzyjemne uczucie głodu. Z kolei płatki jęczmienne to produkt pochodzący z pełnego przemiału najwyższej jakości jęczmienia. Ostatnia propozycja to płatki ryżowe. Jak nazwa wskazuje, otrzymuje się je z ryżu. Jego ziarenka poddawane są działaniu pary wodnej, a następnie prasowane, dzięki czemu mogą być podawane zarówno małym dzieciom, jak i osobom starszym lub zmagającym się z problemami trawiennymi. Niezależnie od naszego wyboru płatki marki Halina najprościej przygotujemy gotując je na mleku lub wodzie. Ugotowane płatki możemy dosłodzić lub uatrakcyjnić szeregiem produktów, takich jak: owoce, dżemy i powidła, miód, jogurt lub serek. Można stosować je także, jako podstawę do pożywnego musli - wystarczy dorzucić bakalie, orzechy, oprószyć cynamonem lub naturalnym kakao i gotowe. Z powodzeniem wykorzystamy je również w roli składnika samodzielnie przyrządzanych batonów, które możemy zabrać do pracy lub szkoły na drugie śniadanie.

