Jakie jest zużycie zaprawy klejowej dla danego typu bloczka?

W ofercie Grupy SILIKATY znajduje się szeroki asortyment bloczków stosowanych do budowy różnego typu ścian. Każde rozwiązanie wymaga określenia zużycia zaprawy klejowej niezbędnej do wykonania zaplanowanej przez nas konstrukcji. O tym, jak to zrobić rozsądnie i ekonomicznie, opowiada Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.