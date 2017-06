Letnie biesiadowanie z Linią w Naszym Domu marki Nove

Pikniki w promieniach słońca czy kolacje na tarasie w letnie wieczory? Wszystko zależy od nastroju i okoliczności. Niezależnie od okazji, nieodłącznym elementem takich spotkań są wyborne potrawy. Aby móc cieszyć się nie tylko wyjątkowym smakiem, ale też mieć pewność, co do jakości przygotowywanych dań, warto sięgnąć po produkty z linii „W Naszym Domu” marki Nove. W bogatej ofercie znajdziemy m.in. kiełbasy suche i podsuszane - idealny komponent kolorowych i pożywnych kanapek, kultowych koreczków czy wszelkiego rodzaju zapiekanek i tostów; aromatyczne szynki i wędzonki – nieodłączny element roladek, tart czy sałatek oraz cienkie kiełbasy, bez których każdy grill straci swój urok. Starannie wyważony smak i wyjątkowa receptura to gwarancja niesamowitych uczt kulinarnych w trakcie letniego biesiadowania.

Produkty z linii Natura marki Nove:

Suche i podsuszane:

Kabanosy

Masa netto: 200g

Cena: około 6,50 zł

Kiełbasa myśliwska

Masa netto: około 1,4 kg

Cena: 15,50 zł – 17,00 zł

Kiełbasa jałowcowa

Masa netto: około 0,9 kg

Cena: 18,00 zł – 20,00 zł



Kiełbasa krakowska sucha

Masa netto: 300 g

Cena: około 9,80 zł

Kiełbasa piwna:

Masa netto: około 1,2 kg

Cena: 11,50 zł – 14,00 zł

Kiełbasa żywiecka:

Masa netto: około 1,4 kg

Cena: 12,00 zł – 14,00 zł

Wędliny:

Wędzonka Mistrza

Cena: ok 22,00/ kg

Wędzonka Mistrza Mini

Cena: ok 22,00/kg

Szynka z Nove

Cena: ok 16,50/kg

Szynka gotowana

Cena: ok 17,00/kg

Szynka dymem wędzona

Cena: ok 23,00/kg

Szynka dębowa

Cena: ok 29,90/kg

Kiełbasy cienkie z linii „W naszym domu” marki Nove:

Kiełbasa Rzeszowska

Masa netto ok. 1,5 kg

Cena: 17,00 / kg

Kiełbasa Złota

Masa netto ok. 1 kg

Cena: 13,50 / kg

Kiełbasa Biała Parzona

Masa netto ok. 0,6 kg

Cena: 16,00 / kg

Kiełbasa Codzienna.

Masa netto ok. 2 kg

Cena: 11,50 / kg

Parówki z cielęciną

Cena: 18,49zł/kg