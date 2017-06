Jak naprawić ubytki w elewacji?

Zmienne temperatury, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne oraz zamarzająca i rozmarzająca woda to czynniki, które stanowią poważne wyzwanie dla każdego budynku. Z tego względu po zimie często ujawniają się uszkodzenia, które wynikają zarówno z błędów wykonawczych czy złej jakości materiałów, jak też z normalnego zużycia nawet prawidłowo zrealizowanej elewacji. Wraz z nadejściem wiosny dobrze jest uważnie przyjrzeć się ścianom zewnętrznym i ustalić przyczynę ewentualnych zniszczeń. Pamiętać należy, że wszelkiego rodzaju ubytki na elewacji nie tylko szpecą dom, ale mogą mieć poważne konsekwencje dla trwałości jego konstrukcji i skuteczności warstwy izolacyjnej.

Bez śladu po rysach i pęknięciach

Do najczęstszych wad elewacji należą różnego rodzaju rysy i pęknięcia – mówi Tomasz Mazurkiewicz, Specjalista Produktu firmy Den Braven. Nie wolno ich bagatelizować i trzeba je możliwie szybko usunąć. Zwykle można to zrobić bez większego trudu. Przed przystąpieniem do prac należy ocenić rozległość uszkodzeń. Jeśli szczeliny są nieduże i powierzchniowe doskonale poradzą sobie z nimi wysokiej jakości jednoskładnikowe uszczelniacze-kleje. Rysy należy poszerzyć do szerokości minimum 5 mm, a następnie starannie oczyścić i wypełnić preparatem uszczelniającym. Do takich zadań polecić można np. X-POLYMER DO WSZYSTKIEGO firmy Den Braven – dodaje ekspert. X-POLYMER DO WSZYSTKIEGO to trwale elastyczny uszczelniacz-klej na bazie HD Polymeru, który świetnie sprawdzi się na zewnątrz budynku, gdyż zachowuje swoje właściwości nawet w ekstremalnych temperaturach, jest odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne, grzyby i pleśnie. Wykazuje maksymalną przyczepność do większości podłoży budowlanych i nie wymaga gruntowania. Tworzy trwałą, niezapadającą się spoinę, bez ryzyka powstawania pęcherzy w kontakcie z wilgotnym podłożem lub powietrzem. Jest dostępny w czterech kolorach (białym, czarnym, szarym i brązowym), a po wyschnięciu może być bezpiecznie malowany. Dzięki temu osiągniemy świetny efekt końcowy zarówno pod względem użytkowym, jak i estetycznym.

W przypadku głębszych szkód, kiedy doszło do naruszenia materiału termoizolacyjnego, niezbędne jest usunięcie wszystkich warstw elewacji na danym obszarze. Starannie oczyszczone podłoże zagruntowujemy, a następnie mocujemy nowy fragment ocieplenia. Przy wykonywaniu warstwy zbrojącej pamiętajmy o uwzględnieniu zakładek zachodzących na istniejącą siatkę na szerokość ok. 5 cm. Ostatnim etapem jest uzupełnienie tynku cienkowarstwowego – stwierdza ekspert firmy Den Braven.

Okładzina na mur beton

Skutkiem mroźnej zimy mogą być także odpadające elementy okładziny elewacyjnej lub płytki na schodach, tarasach i balkonach. Z uzupełnieniem takich braków również możemy sobie poradzić samodzielnie. Do montażu paneli ściennych czy płyt elewacyjnych warto wybrać jednoskładnikowy klej na bazie modyfikowanych silikonów. Należy wziąć pod uwagę to, że mocowanie ciężkich elementów wymaga użycia produktu gęstego i odpornego na spływanie. Właśnie do takich zadań dedykowany jest Den Braven Mamut Glue, który wykazuje maksymalną wytrzymałość na zerwanie – podpowiada Tomasz Mazurkiewicz. Super wytrzymały klej Mamut Glue jest uniwersalny i może być stosowany do większości materiałów budowlanych, do podłoży gładkich i porowatych, w tym również wilgotnych. Szybko spaja, nie wymaga więc podpierania klejonych elementów. Wykazuje wysoką odporność fizyczną i mechaniczną, a także odporność na działanie czynników atmosferycznych i wody.

Wykonując prace remontowe nie można zapomnieć o odpowiednim przygotowaniu podłoża – przypomina specjalista firmy Den Braven. Ważną czynnością, która będzie miała wpływ na trwałość, jest odpowiednie zagruntowanie powierzchni. Jeśli przystępujemy do zabezpieczenia fundamentów przed działaniem wilgoci czy wody a następnie samego ocieplenia fundamentów warto sięgnąć np. po grunt wodny bitumiczny Den Bit-A. Ta bezrozpuszczalnikowa, skoncentrowana emulsja, modyfikowana kauczukiem może być stosowana na podłożach betonowych i bitumicznych. Co ważne, jest bezpieczna w kontakcie ze styropianem.

