Nowość! Pesto Ponti z bazylią oraz Pesto Ponti z pomidorami według oryginalnej, włoskiej receptury. Teraz w nowej gramaturze 190 g!

Tradycyjna, oryginalna włoska receptura i wysokiej jakości składniki składają się na Pesto marki Ponti - wybitny sos o niezliczonym wachlarzu zastosowań. Wystarczy łyżeczka tej niezwykle intensywnej pasty, aby stworzyć prawdziwie włoskie danie. Najczęściej podajemy pesto z makaronem ugotowanym al dente, jednak możliwości jego użycia są znacznie większe. Pesto to również smaczny dodatek do sosów, zup, gnocci, zapiekanek oraz starterów. Marka Ponti w swojej ofercie posiada aż dwa rodzaje Pesto produkowanych we Włoszech. Pierwszy alla Genovese, czyli pesto z bazylią to sos na bazie składników z oryginalnej włoskiej receptury: bazylii, oliwy z oliwek, orzeszków pinii oraz serów Pecorino i Grana Padano dla miłośników świeżej, aromatycznej bazylii i orzechowego smaku. W przeciwieństwie do odmiany standardowej czerwone pesto sycylijskie - Pesto Rosso, oprócz bazylii, oliwy z oliwek, orzeszków pinii oraz serów Pecorino i Grana Padano, zawiera suszone na słońcu pomidory. Dzięki niemu niezależnie od pogody za oknem, słoneczna włoska atmosfera pozostanie w każdej kuchni na dłużej.

Pesto alla Genovese:

Gramatura: 190 g

Cena rekomendowana: 9,99 zł

Pesto Rosso:

Gramatura: 190 g

Cena rekomendowana: 9,99 zł