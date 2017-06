Królewskie danie bez czekania, czyli pyszne i szybkie w przygotowaniu Flaczki Królewskie firmy SmakMAK

Na czele flaczków

Firma SmakMAK słynie z tego, że tradycyjnym daniom nadaje nowego blasku, dbając jednocześnie o zachowanie tego, co w nich najlepsze – klasycznego i naturalnego smaku. Z myślą o wszystkich współczesnych smakoszach, którzy doceniają tradycyjną kuchnię i chcą ją włączyć do swojego codziennego, aktywnego życia, firma SmakMAK - lider w kategorii przekąsek garmażeryjnych w tym flaczków, prezentuje swój flagowy produkt – Flaczki królewskie. Dbałość o każdy etap powstawania produktu, dobór najlepszych składników oraz idealnie wyważony sposób doprawienia – to składowe niezwykłego charakteru tego dania, dzięki czemu produkt w maju bieżącego roku zyskał miano „Przebój FMCG 2017” w kategorii dań gotowych.

Pyszna i lekka przekąska

Flaczki królewskie to idealny pomysł na obiad i pyszną lekką przekąskę o każdej porze dnia. Estetyczne, nowoczesne i wygodne w użyciu, zawierające 800 gram produktu opakowanie, pozwala na łatwe przechowywanie zupy w lodówce i sprawia, że jej przygotowanie zajmuje zaledwie pięć minut. Wyśmienicie doprawione, o zbilansowanym smaku, niezawierające substancji konserwujących, Flaczki królewskie zadowolą nawet najwybredniejsze podniebienia. Co więcej, mogą je jeść osoby na diecie, gdyż są wyjątkowo niskokaloryczne: ich wartość energetyczna w 100-stu gramach wynosi zaledwie 52 kalorie. Czytelna etykieta opakowania, w nowej szacie graficznej zawiera wszystkie niezbędne informacje ułatwiające świadomy zakup, takie jak: czas przygotowania posiłku, brak dodatku substancji konserwujących, wartość energetyczna oraz wzmianka na temat sposobu doprawienia produktu.



Po więcej informacji o ofercie dań i produktów firmy SMAKMAK zapraszamy na stronę internetową www.smakmak.pl oraz na www.facebook.com/smakmakwozniczak.

SmakMAK Flaczki królewskie

Waga: 800 g

Cena rekomendowana: 9,99 zł