Hiszpania na talerzu z oliwkami marki Beach Flower

Prosto ze słonecznego południa

Lato to idealna pora, aby udać się w kulinarną podróż wprost do słonecznej Hiszpanii. Za sprawą, pochodzących z niej oliwek marki Beach Flower, skomponujemy dania w iście południowym stylu, które będą doskonałe nie tylko na lekki obiad, ale i grilla czy piknik za miastem. W ofercie marki Beach Flower znajdziemy odmiany zielone oraz czarne w kilku wariantach: drylowane, cięte oraz z wyjątkowymi dodatkami (wypełnione pastą paprykową lub też uzupełnione delikatnymi i pełnymi wartości odżywczych migdałami). W zależności od naszych upodobań możemy nie tylko zaserwować je, jako samodzielną przekąskę, ale i dodać do pełnych sezonowych warzyw sałatek (w tym szczególnie popularnej greckiej), koreczków, mini-kanapeczki, past oraz farszy do pieczonych mięs, ryb lub warzyw. Zgodnie z filozofią kuchni śródziemnomorskiej, oliwki marki Beach Flower poza wyjątkowym smakiem charakteryzują się również wysoką jakością stanowiącą gwarancję dostarczenie na nasz talerz bogactwa witamin (z grupy B, A, C i E), błonnika oraz dobrych tłuszczy chroniących serce. Przyrządzając potrawy z udziałem oliwek marki Beach Flower zadbamy zatem o pozytywne efekty, nie tylko dla podniebienia, ale i całego organizmu.

Oliwki zielone bez pestek marki Beach Flower

Pojemność: 900 g Cena brutto: 9,99zł

Pojemność: 140 g Cena brutto: 2,99zł

Pojemność: 140 g Cena brutto: 2,99zł

Pojemność: 900 g Cena brutto: 9,99zł

Pojemność: 900 g Cena brutto: 9,99zł

Pojemność: 900 g Cena brutto: 9,99zł

Pojemność: 150 g Cena brutto: 4,69zł

Pojemność: 140 g Cena brutto: 2,99zł

Pojemność: 900 g Cena brutto: 10,99zł