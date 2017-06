Corny Oatpower to połączenie słodkiej przyjemności z pożywną przekąską. Potężna dawka energii zamknięta w wygodnym i poręcznym opakowaniu, które zmieści się w kieszeni, torebce lub plecaku. To prawdziwy smakołyk do zadań specjalnych – pozwoli zaspokoić niespodziewany głód w drodze do szkoły, w pracy, podczas podróży czy letnich aktywności poza domem. Bogate w błonnik, pełnoziarniste płatki owsiane zapewnią nam uczucie sytości na długo, a pyszne dodatki, takie jak migdały, żurawina czy pestki dyni pozwolą cieszyć się przekąską bez wyrzutów sumienia. Baton Corny Oatpower ma miękką i soczystą konsystencję. To czysta energia dostępna w trzech wersjach smakowych: kakaowej, migdałowo-karmelowej oraz z żurawiną i pestkami dyni.

Po więcej informacji i na temat pysznych i zdrowych przysmaków zapraszamy na stronę internetową: www.indexfood.pl oraz na

www.facebook.com/kuchnia.wloska

Corny Oatpower z migdałami I karmelem

Waga: 65 g

Cena rekomendowana: 3,99

Corny Oatpower z kakao

Waga: 65 g

Cena rekomendowana: 3,99

Corny Oatpower z żurawiną i pestkami dyni

Waga: 65 g

Cena rekomendowana: 3,99