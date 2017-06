Pierwsza wśród galaretek, czyli Galaretka z kurczaka firmy SmakMAK

SmakMak – pasjonaci wyjątkowych smaków

Są potrawy, które nieodłącznie kojarzą się z dzieciństwem. Galaretka drobiowa jest jedną z nich. Dzięki firmie SMAKMAK, danie które przywodzi na myśl tradycyjną kuchnię naszych matek i babć, wraca w nowym, lepszym wydaniu. Receptura opracowana przez ekspertów z firmy SmakMAK oraz wysokiej jakości składniki, tylko od sprawdzonych dostawców, to gwarancja niezapomnianych wrażeń smakowych. Pasjonaci i koneserzy, a przede wszystkim profesjonaliści w swojej dziedzinie – zespół firmy SmakMAK - czuwają nad procesem produkcji, aby uzyskać za każdym razem ten sam niezrównany smak.

Galaretka z kurczaka – delikatna i lekka

Teraz pyszna galaretka z kurczaka dostępna jest na wyciągnięcie ręki, w nowoczesnym i poręcznym 200-stu gramowym opakowaniu. W sam raz jako drobna, lecz sycąca przekąska - Galaretka z kurczaka firmy SmakMAK - zadowoli najbardziej wymagające gusta. Jest niskokaloryczna - jej wartość energetyczna to 35 kcal w 100 gramach produktu, więc bez wyrzutów sumienia można ją spożywać o każdej porze dnia. Kluczowe informacje zawarte na etykiecie opakowania, w nowej szacie graficznej - jak kaloryczność czy brak substancji konserwujących, pozwalają na szybkie zapoznanie się ze składem i ocenę wartości produktu. Odnajdziemy tam również licencjonowany symbol przekreślonego kłosa, oznaczającego bezpieczną żywność bezglutenową. Znak graficzny przekreślonego kłosa ułatwia identyfikację produktu na półce osobom będącym na diecie eliminacyjnej. Jest to także oznaka pełnej transparentności i bezpieczeństwa procesu produkcji, firma bowiem poddaje się regularnym audytom w zakresie czystości produkcji bezglutenowej. Dużym atutem jest fakt, że galaretka zawiera kolagen, a dzięki ograniczonej ilości kalorii jest idealną przekąską dla sportowców i osób dbających o linię. Galaretka z kurczaka firmy SmakMAK to pyszne małe co nieco, nie tylko od święta.

SmakMAK Galaretka z kurczaka

Waga: 200 g

Cena rekomendowana: 4 zł