Wymagania dotyczące ścian klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym

Osoby poszukujące nowego mieszkania liczą na to, że zapewni im ono wysoki komfort życia. Z tego względu dużą wagę przykładają nie tylko do jego wielkości czy lokalizacji, ale także takich aspektów jak np. optymalna temperatura przy stosunkowo niskich kosztach utrzymania. Coraz większe znaczenie ma również komfort akustyczny. Stworzenie cichego, ciepłego i ekonomicznego mieszkania w budynku wielorodzinnym nie jest więc zadaniem prostym. Na ostateczny efekt wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich są ściany wewnętrzne wydzielające lokal. W Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ściśle określone zostały parametry, którymi muszą się charakteryzować ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi i korytarzami. W budownictwie wielorodzinnym przepisy wymagają, aby każda tego typu przegroda posiadała współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 1,0 W/m2K. Jednocześnie wszystkie ściany wewnętrzne wydzielające poszczególne mieszkania muszą również spełnić kryterium odpowiedniej izolacyjności akustycznej - minimalny wskaźnik R’ A1 to 50 dB.

Architekci i deweloperzy muszą sprostać zarówno oczekiwaniom przyszłych mieszkańców, jak i zaostrzającym się przepisom i wymaganiom. Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna to cechy, które rzadko idą ze sobą w parze. Trudno więc znaleźć materiały budowlane, które jednocześnie mogą poszczycić się takimi walorami. Problem wymagań dotyczących ścian klatek schodowych projektanci czasami próbują rozwiązywać, dodając warstwę ocieplenia. Jednak tego typu układy nie dość, że zwiększają koszta wykonania takiej ściany (dodatkowe materiały i robocizna), mogą mieć również wpływ na spadek jej izolacyjności akustycznej, czy też odporności ogniowej.