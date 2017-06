4000 dni bezwypadkowej pracy w zakładzie Libet w Krakowie

Charakter pracy w zakładach produkcyjnych wiąże się z wieloma zagrożeniami, dlatego tak ważne jest przestrzeganie i stałe weryfikowanie skuteczności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mając tego świadomość Libet od lat przywiązuje ogromną wagę do kwestii związanych z eliminowaniem szkodliwych czy wręcz niebezpiecznych czynników. Aktywności obejmujące wprowadzanie przejrzystych procedur, cykliczne szkolenia czy zapewnianie sprzętu ochronnego, idą w parze z bieżącym monitorowaniem sytuacji. Umożliwia to kontrolę i doskonalenie podejmowanych działań, a jednocześnie staje się doskonałą okazją do wskazywania i świętowania kolejnych sukcesów, takich jak ten z maja br.

Imponujący wynik krakowskiej załogi to już drugie takie osiągniecie w historii firmy. W 2016 roku zakład produkcyjny w Libiążu przepracował bez wypadku 5000 dni, czyli ponad 13 lat.

Więcej informacji na temat firmy Libet znaleźć można na stronach www.libet.pl oraz www.ceramic.libet.pl.