Na jakie rozwiązania najlepiej postawić, by prysznic stał się prawdziwą przyjemnością?

Wybierając armaturę prysznicową, należy przede wszystkim zastanowić się, w jaki sposób będziemy z niej korzystać. Jeśli kabina ma służyć jedynie do tego, aby szybko się umyć, wystarczy dobrej jakości, prosta bateria prysznicowa. Zanim jednak podejmiemy decyzję, warto poznać różne dodatkowe funkcje i rozwiązania, które usprawnią i uprzyjemnią kąpiel.

Bicze wodne, krople deszczu i delikatna mgiełka

Jedną z kluczowych kwestii, decydujących o doznaniach pod prysznicem, jest rodzaj strumienia. Nawet prosta słuchawka umieszczona na regulowanym uchwycie, może pozwalać na jego wybór. „Nowoczesne słuchawki prysznicowe mogą posiadać w sobie wiele funkcji”, wyjaśnia Monika Wojdak, Product Manager firmy Invena. „Przykładowo zestaw natryskowy Mykonos Exe marki Invena posiada słuchawkę ze strumieniem normalnym, silnym oraz biczem wodnym. Jeśli nie planujemy wymiany całego zestawu, możemy skusić się na jedną z nowości Inveny – słuchawkę Larisę, która ma do wyboru aż pięć strumieni: dwa rodzaje mieszanego, normalny, hydromasaż i bicz”, dodaje ekspert.

Coraz większą popularnością cieszą się deszczownie. Umieszczona u góry duża deszczownica rozprasza strumień wody, sprawiając, że na całe ciało równomiernie spadają przyjemne krople przypominające rzęsisty deszcz. Taka kąpiel ma nie tylko funkcję myjącą, ale także świetnie odpręża i rozluźnia zmęczone mięśnie. Najbardziej rozbudowane funkcjonalnie są natomiast panele prysznicowe, które łączą funkcję myjącą ze zróżnicowanymi wariantami hydromasażu.

„Jeśli chcemy zamiast zwykłej kąpieli korzystać z relaksującego zabiegu niczym z salonów SPA, warto rozważyć wyposażenie kabiny w panel prysznicowy”, radzi Monika Wojdak. „Dla przykładu model Mauritius Exe z hydromasażem i kaskadą firmy Invena został wyposażony nie tylko w 6 dysz z hydromasażem oraz 50-punktową deszczownicę, ale także kaskadę z górnego natrysku. Pozwala to na dostosowywanie strumienia wody do indywidualnych potrzeb. Możemy wybierać między masującymi biczami wodnymi z bocznych, regulowanych dysz, równomiernie spadającymi z góry kroplami imitującymi deszcz lub też intensywnym strumieniem kaskadowym w formie wodospadu”, podpowiada specjalistka firmy Invena.

Funkcjonalność przede wszystkim

Choć dodatkowe funkcje i udogodnienia są niezwykle przydatne, to o komforcie korzystania z prysznica decydują przede wszystkim aspekty czysto praktyczne. Każda armatura łazienkowa powinna mieć ergonomiczny kształt i być łatwa w obsłudze. Im mniej ruchów trzeba wykonać, aby osiągnąć pożądany efekt, tym lepiej. „Bardzo przydatną opcją, zwłaszcza w przypadku baterii prysznicowych, jest mieszacz termostatyczny, który pozwala na utrzymanie stałej temperatury wody”, stwierdza specjalista firmy Invena. „Regulujemy jedynie intensywność strumienia, nie tracąc czasu i zbędnie przelanej wody na ustawienie odpowiedniej temperatury. Takie rozwiązanie posiada np. deszczownia Imola Exe firmy Invena, w której zestawie jest bateria termostatyczna”, podpowiada ekspert.

Warto też pomyśleć o pozornie mało znaczących aspektach jak to, gdzie w trakcie kąpieli odstawić kosmetyki. W małych kabinach nie ma zwykle miejsca na dodatkowe półki, trzeba więc schylać się do pojemników ustawianych na dnie brodzika. „Problem brakującego miejsca na szampon czy żel do kąpieli pomogą rozwiązać baterie ze specjalnie wyprofilowanym korpusem, który tworzy poręczną półkę na kosmetyki. Znacznie ułatwi ona codzienne korzystanie z prysznica. Przykładem produktu, w którym zastosowano takie rozwiązanie, jest bateria Kastos firmy Invena”, podpowiada Monika Wojdak, Product Manager firmy Invena.

