Wakacyjne nowości od marki Czas na Herbatę

4 smaki lata

Marka „Czas na Herbatę” zainspirowana letnią porą wprowadziła na rynek cztery nowości pełne soczystych i orzeźwiających akcentów. Pierwsza z nich to kompozycja herbaciana „Książę Persji”, w której odnajdziemy wyrazistą, czarną herbatę cejlońską oraz klasyczną odmianę białej - Pai Mu Ta. To unikalne połączenie zostało dopełnione delikatną trawą cytrynową, aromatycznym drzewem sandałowym, a także słodkim ananasem. Kolejna propozycja – „Dolce Vita”, powstała na bazie półfermentowanej herbaty Oolong. Jej smak wzbogacają dodatki w postaci trawy cytrynowej i soczystego mango. Do oferty marki „Czas na Herbatę” dołączyło również „Letnie orzeźwienie”. Susz ten pełen jest zarówno wysokogatunkowej, zielonej herbaty Sencha, ożywczych cząstek cytryny, jak i zielonych listków limonki oraz mięty. Ostatnią nowość stanowi kawa „Soczysta malina”. Jest to wyjątkowa kompozycja łączącą ze sobą słodycz oraz pobudzenie. 100% kawa Arabica oraz malinowy smak sprawiają, że po zaparzeniu otrzymujemy napar, który przenosi nas w sam środek słonecznego lata.

Po więcej propozycji na wakacyjne dni od marki Czas na Herbatę, zapraszamy do sklepów stacjonarnych Czas na Herbatę, a także online na www.czasnaherbate.net .

Herbata „Książe Persji” marki Czas na Herbatę

Cena: 17,45 /50 g

Herbata „Dolce Vita” marki Czas na Herbatę

Cena: 14,95 zł/50 g

Herbata „Letnie orzeźwienie” marki Czas na Herbatę

Cena: 14,95 /50 g

Kawa „Soczysta malina”

Cena: 8,50 /50 g