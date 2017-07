ANDERS MEBLE przejęło Rosanero

ANDERS MEBLE, uznany dostawca specjalistycznych zabudów wnętrz, wyposażenia obiektów hotelowych, restauracyjnych oraz biurowych, wykupiła firmę Rosanero, polskiego producenta nowoczesnych mebli i akcesoriów do wnętrz. Przejęcie stanowi element długofalowej strategii rozwoju i ma na celu wzmocnić pozycję firmy na rynku meblarskim. ANDERS MEBLE dołoży wszelkich starań, by utrzymać najwyższą jakość produktów oferowanych przez Rosanero, tak, aby nadal były one synonimem nowoczesnego designu i wyjątkowej trwałości.