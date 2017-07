Ekspert radzi jak wyeliminować hałas dobiegający z instalacji wodociągowej i c.o. budynku

Dziwne odgłosy w rurach

Jednym z najczęstszych źródeł dyskomfortu w pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurowych jest charakterystyczny hałas wydobywający się z rur kanalizacyjnych oraz wewnętrznych części systemów odprowadzających wodę deszczową. Odgłosy te to nic innego jak drgania rur. „Obecnie w budownictwie wykorzystuje się przede wszystkim rury wykonane z tworzyw sztucznych, które są mniej masywne, przez co łatwiej wpadają w wibrację i słabiej tłumią dźwięki przelewającego się przez nie medium”, wyjaśnia Maria Witkowska, Technical Manager Europe South z firmy Armacell. „W pionowych odcinkach instalacji, gdzie ścieki gwałtownie opadają, oraz w miejscach w których rury zmieniają kierunek z pionowego na poziomy, strumień ścieków odbija się od ścianek rur, wprowadzając je w wibracje. Te przenosząc się na konstrukcję ściany i do otaczającego powietrza powodują hałas słyszalny w pomieszczeniach. Jest to szczególnie uciążliwe w nowo powstałych budynkach, w których ściany są zwykle cieńsze, w związku z czym nie stanowią odpowiedniej bariery dla fali akustycznej”, wyjaśnia ekspert. Co zrobić, aby zminimalizować odgłosy powstające podczas przepływu ścieków?

Nowoczesna izolacja sposobem na hałas

Nieprzyjemnych odgłosów dochodzących z instalacji kanalizacyjnej czy deszczowej nie da się zupełnie wyeliminować. Istnieją jednak sposoby, by skutecznie je ograniczyć. Jednym z nich jest wyposażenie rur w odpowiedni system izolacji. „Na rynku dostępne są wysokiej klasy izolacje stworzone specjalnie do zastosowania w instalacjach kanalizacyjnych oraz wody deszczowej”, wyjaśnia ekspert firmy Armacell. „Przykładem może być dwuwarstwowa izolacja ArmaComfort AB Alu Plus firmy Armacell, składająca się z 2 milimetrowej bariery akustycznej – aluminium EPDM-EVA i 9 milimetrowej tłumiącej pianki elastomerowej Armaflex. Charakteryzuje się bardzo dobrą klasą reakcji na ogień B-s1,d0 (dzięki użytej warstwie z aluminium). Przy zastosowaniu izolacji ArmaComfort AB Alu Plus będziemy mieli gwarancję prawidłowego wytłumienia niepożądanych hałasów od rur kanalizacyjnych. Ta sama izolacja ArmaComfort AB Alu Plus rekomendowana jest na kanalizację deszczową, która również może powodować uciążliwy hałas dla osób przebywających w budynku”, dodaje Maria Witkowska, Technical Manager Europe South z firmy Armacell.

Nie tylko tłumienie odgłosów...

Decydując się na izolację rur kanalizacyjnych warto sięgnąć po produkt, który nie tylko ograniczy nieprzyjemne odgłosy przepływającej wody, ale też będzie posiadał dodatkowe właściwości a dodatkowo pozwoli na szybki montaż otuliny. „Nowoczesne materiały izolacyjne łącza w sobie kilka funkcji. Dla przykładu izolacja ArmaComfort AB Alu Plus nie tylko wygłusza rury, ale też spełnia rygorystyczne wymogi odnośnie reakcji na ogień stawiane tego typu materiałom. Klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, jaką posiada ArmaComfort AB Alu Plus, gwarantuje najwyższą klasę dla produktów organicznych, jaką można osiągnąć w europejskich klasyfikacjach reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Ponadto efektowna, srebrna kolorystyka warstwy zewnętrznej pasuje do metalowych elementów instalacji w miejscach, które są widoczne na zewnątrz budynków. Warstwa z pianki Armaflex daje też dobrą odporność na dyfuzję pary wodnej w głąb izolacji i zapobiega kondensacji na powierzchni zewnętrznej. Nowe materiały dźwiękoszczelne mimo twardej powierzchni są również elastyczne, co bardzo ułatwia ich montaż, szczególnie w trudnodostępnych miejscach”, tłumaczy ekspert firmy Armacell.

