Smalczyki i galaretki mięsne dla wszystkich smakoszy, czyli, jak firma SmakMAK dba o potrzeby osób na diecie bezglutenowej

Osoby eliminujące ze swojej codziennej diety gluten stanowią na całym świecie, również w Polsce, coraz większą grupę konsumencką. To ludzie, którzy stawiają na świadome wybory żywieniowe i sięgają po marki, którym mogą w pełni zaufać. Szukają pewnej jakości i łatwej do zlokalizowania na opakowaniu produktu certyfikacji odpowiednich instytucji. Symbol przekreślonego kłosa na opakowaniach wybranych produktów marki SmakMAK jest sygnałem, że także osoby będące na diecie bezglutenowej mogą cieszyć się smakiem wyjątkowych potraw z oferty firmy.

SmakMak - ekspercki charakter firmy

SmakMAK to firma założona przez pasjonatów I koneserów wyjątkowych smaków, którzy od lat tradycyjnym i ponadczasowym polskim daniom nadają nowego blasku. Starają się oni dostosowywać swoją ofertę do współczesnego, aktywnego i wymagającego smakosza. „Zależy nam na tym, by poznawać potrzeby naszych klientów i jak najcelniej na nie odpowiadać. Współczesny konsument potrzebuje dziś nie tylko informacji na temat samych produktów, ich smaków, składników, ale także jaką wartość dodaną zawiera produkt - jak brak konserwantów, symbol przekreślonego kłosa czy czas przygotowania posiłku. Wiarygodna informacja na etykiecie jest bardzo ważna – świadczy o eksperckim charakterze firmy oraz świadomości kierunków rozwoju rynku” mówi Tomasz Średziński, Dyrektor Zarządzający firmy SmakMAK.

SmakMAK - Certyfikowana jakość

Dbałość o zadowolenie klienta przekłada się na wprowadzenie konkretnych rozwiązań, między innymi w kwestii tworzenia oferty produktów bezglutenowych, które zostały poddane certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Produkcja w firmie odbywa się w dwóch zakładach, z których jeden jest w całości podporządkowany wymogom wytwarzania żywności bezglutenowej, co zostało potwierdzone podczas skrupulatnie przeprowadzonego audytu przez instytucję certyfikującą. „Znak przekreślonego kłosa ma ogromne znaczenie dla osób będących na diecie bezglutenowej. Decydując się na poddanie naszej żywności certyfikacji, kierowaliśmy się potrzebą uwiarygodnienia naszych starań w oczach klientów. Chcieliśmy również dać im czytelny sygnał, że sięgając po produkty z naszej oferty nie muszą wybierać pomiędzy pysznym, tradycyjnym smakiem a swoimi potrzebami żywieniowymi” wyjaśnia Tomasz Średziński.

Smalce i galaretki w ofercie firmy SmakMAK

Symbol przekreślonego kłosa znajdziemy na produktach z linii smalców i galaretek. Naturalnie wytapiany wysokiej jakości smalec dostępny jest w czterech wersjach smakowych, z idealnie dobranymi, aromatycznymi dodatkami, m.in. czosnkiem, skwarkami, cebulką i mięsem czy boczkiem i cebulką. Ten wyjątkowy przysmak, coraz częściej polecany przez dietetyków jako przykład zdrowego tłuszczu, w odsłonie podanej przez firmę SmakMAK zyskuje nowoczesne, uwielbiane przez wszystkich prawdziwych smakoszy oblicze. Z kolei galaretki SmakMAK to przykład bezglutenowej przekąski, na którą – ze względu na bardzo niską kaloryczność (jedynie 35 kcal w 100 gramach) – można sobie pozwolić w dowolnej porze dnia. Wyprodukowana bez dodatku środków konserwujących, charakteryzuje się wysoką jakością składników i niezwykłą klarownością. Dostępna w szerokiej gamie niepowtarzalnych smaków, z delikatnym mięsem drobiowym, wieprzowym lub wołowym. Linia galaretek dorobiła się już własnego niekwestionowanego lidera - po Galaretkę z Kurczaka sięgają chętnie wszyscy współcześni koneserzy wyjątkowych dań i przekąsek.

Wprowadzenie do oferty produktów bezglutenowych to wyraz ogromnej świadomości firmy SmakMAK w kwestii potrzeb jej klientów. „Zależy nam na tym, by dzięki naszym produktom osoby na diecie bezglutenowej mogły cieszyć się pełnią tradycyjnych polskich smaków” wyjaśnia Tomasz Średziński. Pracownicy firmy nieustannie pracują nad nowymi recepturami, dzięki czemu już wkrótce i tak już bogata oferta dań bezglutenowych ulegnie poszerzeniu.

Galaretki SmakMAK:

Galaretka z kurczaka

Gramatura:200g

Cena: 4,29 zł

Galart wieprzowy

Gramatura:200g

Cena: 4,29 zł

Indyk w galarecie

Gramatura:200g

Cena: 4,59 zł

Wołowinka w galarecie

Gramatura:200g

Cena: 4,59 zł

Smalce SmakMAK:

Smalec ze skwarkami

Gramatura:200g

Cena: 3,99 zł

Smalec z cebulką i mięsem

Gramatura:200g

Cena: 3,99 zł

Smalec z boczkiem i cebulką

Gramatura:200g

Cena: 3,99 zł

Smalec z czosnkiem

Gramatura:200g

Cena: 3,99 zł

