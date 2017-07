Dietetyk radzi! Jakie produkty mięsne wybierać na diecie eliminującej gluten i laktozę?

„Alergie pokarmowe znacznie uprzykrzają nam codzienne funkcjonowanie i sprawiają, że musimy szczególnie skrupulatnie układać swój codzienny jadłospis. Większość osób eliminujących z diety gluten czy laktozę, decyduje się nie w ogóle nie sięgać po wyroby typu wędliny, parówki czy kiełbasy. Tymczasem nie tędy droga. Wędliny – jeśli tylko są dobrej jakości – jak każde mięso dostarczają nam wielu potrzebnych składników, na czele z pełnowartościowym białkiem i żelazem, a także witaminami z grupy B, fosforem, cynkiem czy magnezem. Mogą śmiało stanowić część naszej diety, jednocześnie działając na nasza korzyść” – mówi Agnieszka Kopacz, dietetyk z poradni www.poradiety.pl.

Z punktu widzenia dietetyka

„Niestety, obecnie na rynku mamy często do czynienia z produktami, które mogą zaszkodzić osobom wrażliwym na niektóre substancje. Do wielu wyrobów mięsnych dodawane są bowiem laktoza i gluten. Ten ostatni ma za zadanie poprawić ich konsystencję, dodać objętości i sprawić, że są w stanie wchłonąć większą ilość wody. Gorszej jakości wędliny czy kiełbasy często są przez to nadmiernie wodniste, mają w sobie również zbyt wiele soli i niekorzystnych dla zdrowia substancji konserwujących. Jeśli decydujemy się więc na wędliny i inne przetwory mięsne, zwracajmy szczególną uwagę na ich skład i sposób produkcji. Swoim pacjentom polecam produkty z innowacyjnej linii Natura marki Nove, które charakteryzują się tym, że ich receptura wolna jest nie tylko od glutenu i laktozy, ale także barwników, fosforanów, glutaminianów oraz „E” dodatków” – radzi dietetyk Agnieszka Kopacz.

Produkty, które wsparła natura

Linia Natura dedykowana jest wszystkim zwolennikom świadomego odżywiania się. Symbol przekreślonego kłosa - oznaczenie żywności spełniającej wymogi diety bezglutenowej - to gwarancja 100 % pewności, iż produkty są bezpieczne dla osób eliminujących gluten ze swojej diety. Ponadto, w wyrobach tych nie znajdziemy laktozy, barwników, fosforanów, glutaminianów oraz „E” składników. Do produkcji artykułów z linii Natura użyto wysokogatunkowego mięsa, które w stanowi aż 98% produktu. Jego smak i zapach podkreślają dodatki, takie jak suszone warzywa (seler, marchew) i owoce (acerola). W ofercie linii znajdziemy kiełbasy długie i krótkie, szynkę z tłuszczem, szynkę, kiełbasę krakowską, schab i parówki. „Bardzo się cieszę, że w sektorze rynku mięsnego i wędliniarskiego pojawia się coraz więcej takich propozycji jak linia Natura marki Nove. Jej produkty z czystym sumieniem polecam moim klientom, przekonując, że wybierając właściwie, mogą cieszyć się smakiem mięsa oraz dobrym samopoczuciem ‘’– dodaje Agnieszka Kopacz – dietetyk z poradni www.poradiety.pl.

Produkty z linii Natura marki Nove:

Parówki

Masa netto: 240g ( 4,99 zł/ szt.)

Opakowanie MAP ok 600g

Cena: ok. 17,00- 22,00 zł/ kg

Kiełbasa Krótka

Opakowanie: 270 g – w sprzedaży samoobsługowej

Dostępna także w ladzie tradycyjnej – na wagę

Cena brutto: od 20,50 – 24,90 zł/ kg

Kiełbasa Długa

Opakowanie: 400 g – w sprzedaży samoobsługowej 8,99 zł/ szt.

Dostępna także w ladzie tradycyjnej – na wagę

Cena brutto: od 23,00 – 26,00 zł/ kg

Szynka z linii Natura marki Nove

Masa netto: ok. 350g

Cena: ok. 30 zł/kg

Schab z linii Natura marki Nove:

Schab masa netto: ok. 1,25 kg

Cena ok. 37,00 – 39,00 zł/kg

Schab w porcjach 350 g

Cena ok. 39,90 zł/kg

