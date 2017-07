Jak bezpiecznie i estetycznie wykończyć nawierzchnię wokół basenu?

Porcelana trwała jak skała

Najbliższe otoczenie basenu stawia wysokie wymagania materiałom nawierzchniowym. Wystawione na odziaływanie wielu niesprzyjających czynników, powinny być one nienasiąkliwe i niewrażliwe na działanie soli czy innych agresywnych substancji, zachowując jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne. Co więcej, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników nie mogą też być śliskie, ani łatwo się nagrzewać. „Do wykończenia tego specyficznego elementu ogrodowej aranżacji zaleca się stosowanie sprawdzonych, uniwersalnych materiałów”, stwierdza Kamil Drewczyński, ekspert firmy Libet. „Takie kryteria spełnia z pewnością gres porcelanowy, który jest wyjątkowo trwały i wytrzymały. Płyty są odporne na absorbcję wody, mróz, ogień, silne obciążenia, ścieranie, działanie chloru, środków chemicznych, rozwój pleśni i mchów. Bardzo trudno je uszkodzić, a do czyszczenia wystarczy myjka ciśnieniowa. Do tego posiadają antypoślizgową powierzchnię, a co za tym idzie są bezpieczne”, dodaje specjalista Libet.

Wykończenie ma znaczenie

Na rynku dostępnych jest wiele wysokiej jakości produktów z gresu porcelanowego. W bogatej ofercie możemy znaleźć np. różnorodne interpretacje powierzchni kamienia, drewna lub betonu, które swoim rysunkiem i kolorystyką doskonale oddają charakter naturalnych pierwowzorów. „Uniwersalność gresu porcelanowego pozwala na estetyczne zespolenie basenu z pozostałą częścią przestrzeni”, podkreśla Kamil Drewczyński z Libet. „Dzięki temu w takiej samej stylistyce można wykończyć taras, ścieżki, a nawet podłogę wewnątrz budynku. Umożliwia to stworzenie spójnej aranżacji nawet na rozległym terenie”.

Produkty umożliwiające efektywne wykończenie basenu to jednak znacznie więcej niż tylko płyty nawierzchniowe. Do dyspozycji użytkowników są również bardzo przydatne elementy uzupełniające, jak krawędzie, narożniki, kratki, które ułatwiają wykończenie niecki basenowej i mają znaczący wpływ na efekt końcowy, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Wyjątkowo interesującym rozwiązaniem jest tzw. niewidoczny odpływ, który stanowi elegancką, dyskretną alternatywę dla tradycyjnych kratek. Pamiętajmy, że odpowiedni, przemyślany dobór wszystkich materiałów to niezwykle ważny etap tworzenia wymarzonego basenu, dzięki któremu nie tylko stanie się on miejscem relaksu, ale również podniesie prestiż całej posesji.

