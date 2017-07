Szkło przeciwsłoneczne zapewnia architektom swobodną grę kolorami i refleksami na elewacji siedziby BNL-BNP Paribas w Rzymie

Projekt wyróżnia się też wysokim poziomem zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego, dzięki redukcji zużycia energii w porównaniu z tradycyjnymi budynkami, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty klasy A oraz LEED Gold.

Zaprojektowany przez włoską pracownię architektoniczną 5 + 1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo architectures, 12-kondygnacyjny budynek został stworzony w taki sposób, aby wpisywał się w otaczający go miejski krajobraz. Dzięki inteligentnemu przeszkleniu wizualna strona budynku jest bardzo atrakcyjna: szkło odbija obraz otoczenia ze wszystkich stron i wygląd budynku zmienia się zależnie od pory dnia i pogody. Przeszklenia pomagają przekształcić budynek w konstrukcję podobną do mirażu, której wygląd zmienia się nieustannie, gdy odbija obraz nieba i świateł miasta, a jednocześnie nie zakłóca krajobrazu. Jego estetyka zapewnia również doskonałe przejście między stacją Tiburtina a otaczającymi go dzielnicami mieszkaniowymi.

Jak powiedział Alfonso Femia, współzałożyciel, Prezes i Dyrektor Generalny w pracowni 5+1AA oraz kierownik projektu: "Naszym celem było zaspokajanie potrzeb funkcjonalnych budynku, który, pod względem autonomii i tożsamości, może należeć do kontekstu urbanistycznego dworca Tiburtina, a zarazem reprezentować miasto Rzymu i swoich użytkowników."

Na potrzeby struktury przeszkleń firma Guardian Glass dostarczyła pięć różnych produktów z linii szkieł przeciwsłonecznych SunGuard® – SunGuard® Solar Silver 10, SunGuard® Solar Silver 20, SunGuard® Solar Neutral 67, SunGuard® HP 35/26, SunGuard® HP Silver 43/31 - cztery z nich zapewniają srebrzysty odblask, a piąty bardziej neutralny wygląd. Wszystkie te produkty, wykonane ze szkła powlekanego zapewniają różne poziomy przepuszczania światła i odbicia na zewnętrz, aby najlepiej dostosować się do konkretnych wymagań architekta.

Więcej na temat szkła Guardian SunGuard znajdziecie na www.sunguardglass.com.