Ekspert podpowiada: dlaczego warto postawić na baterię termostatyczną

Komfort kąpieli

Bateria termostatyczna to komfortowe i praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu długie prysznice i kąpiele stają się prawdziwą przyjemnością. „Baterie termostatyczne, inaczej niż klasyczna armatura, są wyposażone w mieszacze termostatyczne, które gwarantują stałą, dostosowaną do naszych upodobań temperaturę wody”, tłumaczy Monika Stolarczyk, ekspert firmy Invena. „W odróżnieniu od popularnych produktów z osobnymi pokrętłami ciepłej i zimnej wody pozwalają na jednorazowe ustawienie optymalnej temperatury. Dzięki czemu możemy z łatwością, za pomocą jednego pokrętła, regulować siłę strumienia, nie martwiąc się, że będzie on lodowaty lub zbyt gorący. Takie udogodnienie sprawia, że korzystanie z prysznica staje się znacznie wygodniejsze, a sama kąpiel przebiega znacznie szybciej”, dodaje specjalistka.

Oszczędność wody, czasu i pieniędzy

Bateria termostatyczna jest zwykle nieco droższa w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami. Mimo to coraz częściej zastępuje klasyczne rozwiązania z osobnymi pokrętłami ciepłej i zimnej wody. „Rosnąca popularność baterii termostatycznych wynika przede wszystkim z możliwości zmniejszenia zużycia wody nawet o 40%. Dzięki nim jesteśmy w stanie bardzo szybko ustawić optymalną dla nas temperaturę strumienia. Ponadto raz wybrana pozostaje niezmienna, dopóki sami jej nie przestawimy, a zatem nie musimy jej regulować za każdym razem, gdy wchodzimy pod prysznic. Tym samym nie tylko oszczędzamy czas poświęcony na poranny prysznic, ale też istotnie ograniczamy zużycie wody, co z kolei przekłada się na obniżenie rachunków”, tłumaczy ekspert firmy Invena.

Bezpieczeństwo domowników

Bateria termostatyczna to jednak nie tylko przyjemność kąpieli i znaczna oszczędność, ale też gwarancja bezpiecznego korzystania z armatury. Wiele osób decyduje się na baterię termostatyczną z troski o najmłodszych. Instalując urządzenie, dzięki stałej temperaturze wody można uniknąć poparzenia dziecka gorącym strumieniem wody. „Wiele modeli baterii termostatycznych wyposażonych jest w regulator temperatury z możliwością blokady wypływu gorącej wody. Jest to dodatkowa funkcja gwarantująca komfort oraz bezpieczeństwo maluchów. Rozwiązanie to znajdziemy choćby w baterii termostatycznej Imola Exe marki Invena”– dodaje Monika Stolarczyk.

