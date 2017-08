Czas na Herbatę świętuje 20 urodziny!

Czas na… świętowanie!

Sieć sklepów Czas na Herbatę swoją pierwszą lokalizację otworzyła 20 lat temu we Wrocławiu. Dziś może pochwalić się posiadaniem 30 sklepów firmowych, 20 sklepów franczyzowych oraz 68 punktów partnerskich na terenie całego kraju. Tak długa obecność w świecie herbacianych kompozycji dowodzi nie tylko o profesjonalizmie marki Czas na Herbatę, ale i zaufaniu, jakim obdarzyli ją klienci. Tegoroczna celebracja okrągłych urodziny bez wątpienia stanie się najlepszym sposobem na podziękowanie zarówno im, jak i partnerom handlowym, bez których sukces marki nie byłby możliwy. Świętowanie widoczne będzie zwłaszcza w sklepach, gdzie w okresie od 15.09 do 24.09.2017r. dla wszystkich odwiedzających przygotowano szereg atrakcji. Klienci posiadający Kartę Stałego Klienta mogą skorzystać z podwyższonego rabatu - 20% na herbaty i 10% na pozostały asortyment. Kartę Stałego Klienta można założyć sobie również przy dokonywania zakupów w trakcie urodzinowych obchodów i od razu skorzystać z rabatu. W tych dniach na gości czekają również wyjątkowe urodzinowe dekoracje, słodkości, a także degustacje. To oczywiście nie koniec, każdy klient, który dokona zakupu otrzyma w prezencie jedną z czterech kompozycji („Lady Grey”, „Hiszpańska mandarynka”, „Miłosny Uśmiech”, „Madam Butterfly”) zapakowaną w specjalny jubileuszowy kartonik ze swoim imieniem. Co więcej, wewnątrz kartonika znajdować się będzie ulotka, z rabatem 20% na herbaty do wykorzystania do końca października, a także regulaminem urodzinowego konkursu. Dla zwycięzców zabawy przewidziane są atrakcyjne nagrody: za pierwsze miejsce – voucher 500zł na zakupy w salonach marki Czas na Herbatę, a także 3 nagrody pocieszenia – zestawy prezentowe o wartości 100 zł.

Po więcej szczegółów na temat obchodów 20-lecia marki Czas na Herbatę zapraszamy na stronę www.czasnaherbate.net oraz profil na FB /www.facebook.com/czasnaherbate/ .

