Firma SmakMak była obecna na 74. Tour de Pologne 2017

Komunikacja za pomocą spotów reklamowych prezentujących produkty firmy SmakMAK odbywała się przez 7 dni (29.07.2017 – 04.08.2017) w trzech etapach. Od rana do transmisji live pokazywane były spoty pełnoekranowe, podczas transmisji live wykorzystane zostały Ramki LED a po transmisji live spoty pełnoekranowe. Ekrany ustawione były w najlepszych miejscach w uzgodnieniu z organizatorem - Lang Team oraz TVP.



Tour de Pologne należy do najpopularniejszych imprez sportowych odbywających się w Polsce, która pozytywnie kształtuje wizerunek naszego kraju za granicą. Relacje z wyścigów emitowane były m.in. przez: TVP, TVP Sport, Eurosport oraz 57 innych zagranicznych stacji. Wszystkie przekazy telewizyjne w 2016 roku łącznie zgromadziły 308 milionów widowni skumulowanej.





SmakMAK to polska, rodzinna firma, założona w 2004 roku przez dwóch braci - pasjonatów i koneserów wyjątkowych smaków Adama i Macieja Woźniczaków, którzy od początku czuwają nad recepturami i jakością. Dzięki temu produkty SmakMAK komponowane z najlepszych składników, tylko od sprawdzonych dostawców, łączą w sobie domowy smak i polską tradycję z wygodą i szybkością przyrządzenia. SmakMAK to firma o międzynarodowym zasięgu i ugruntowanej pozycji na rynku, a jej wysoki standard potwierdzają nagrody i certyfikaty jakości (m.in. międzynarodowe standardy BRC i IFS oraz certyfikat Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej). Firma stale poszerza ofertę produktów bezglutenowych.



"Od początku staramy się propagować ciekawe smaki, niegdyś dobrze znanych, czasem bardzo wymagających polskich potraw. Dbamy o nie, pielęgnujemy i często nadajemy im nowego blasku" Adam i Maciej Woźniczak.