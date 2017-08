SmakMAK objął wsparciem maratończyka Marcina Fehlau

Firma SmakMAK to nie tylko eksperci i koneserzy wyjątkowych smaków, nadający tradycyjnym daniom nowego blasku. To także zespół pasjonatów wszelkiego rodzaju inicjatyw sportowych kibicujący zdolnym, młodym ludziom. Z tych względów marka postanowiła objąć wsparciem utalentowanego maratończyka - Marcina Fehlau.

Zwycięzca wielu maratonów

SmakMAK postanowił objąć swoim wsparciem Marcina Fehlau, lekkoatletę i maratończyka, zwycięzcę maratonów we Wrocławiu i Łodzi. Marcin jest również wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, a w chwili obecnej trenuje młodych biegaczy. Jako trener zwraca szczególną uwagę na dietę i suplementację swoich zawodników. Miniona kontuzja sportowa sprawiła, iż maratończyk musiał zrobić przerwę w przygotowaniach do kolejnych maratonów w tym sezonie. Wracając do zdrowia, Marcin stopniowo wprowadzał do swej sportowej rutyny spokojne biegi i niedawno rozpoczął ćwiczenia do następnych zawodów. „W przygotowaniach do jesiennych startów pomoże mi mój nowy sponsor firma SmakMAK” - zaznacza Marcin Fehlau.

„Jestem przekonany, że jakość jedzenia ma bezpośredni wpływ na jakość treningu. Dlatego podstawą mojej własnej diety są dania białkowe, a na moim stole często gości tradycyjna galaretka z kurczakiem. Jest niskokaloryczna, a dodatkowo pozytywnie wpływa na mobilność stawów. Dlatego także polecam jej uwzględnienie w odżywianiu zawodnikom z mojej ekipy” – wyznaje sportowiec.

SmakMAK to polska, rodzinna firma, założona w 2004 roku przez dwóch braci - pasjonatów i koneserów wyjątkowych smaków Adama i Macieja Woźniczaków, którzy od początku czuwają nad recepturami i jakością. Dzięki temu produkty SMAKMAK komponowane z najlepszych składników, tylko od sprawdzonych dostawców, łączą w sobie domowy smak i polską tradycję z wygodą i szybkością przyrządzenia. SmakMAK to firma o międzynarodowym zasięgu i ugruntowanej pozycji na rynku, a jej wysoki standard potwierdzają nagrody i certyfikaty jakości (m.in. międzynarodowe standardy BRC i IFS oraz certyfikat Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej). Firma stale poszerza ofertę produktów bezglutenowych.

"Od początku staramy się propagować ciekawe smaki, niegdyś dobrze znanych, czasem bardzo wymagających polskich potraw. Dbamy o nie, pielęgnujemy i często nadajemy im nowego blasku" Adam i Maciej Woźniczak.