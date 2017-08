Konieczność przebywania na diecie eliminacyjnej to coraz częstsze zjawisko, jakie można zaobserwować współcześnie wśród dzieci. Wymaga to doboru odpowiednich produktów, których receptura jest wolna od glutenu i wszelkiego rodzaju „E” dodatków. Do takich propozycji należy linia Natura marki Nove

– wykwintne wędliny stanowiące punkt obowiązkowy w codziennej zbilansowanej każdego człowieka. Pozbawione laktozy, barwników, fosforanów, glutaminianów i tworzone przy pomocy sprawdzonych receptur są gwarancją nieprzeciętnego smaku i jakości. Bardzo duża zawartość mięsa (aż 98%) to kolejny niezaprzeczalny atut tych specjałów. Schab, kiełbasa krakowska i szynka z linii Natura doskonale sprawdzą się jako komponent wybornych kanapek, które w połączeniu z dostępnymi obecnie świeżymi warzywami, stworzą kolorowe kompozycje zadowalające podniebienia nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Produkty z linii Natura marki Nove:

Szynka

Masa netto: ok. 350g

Cena: ok. 30 zł/kg

Schab

Masa netto: 1 kg

Opakowanie: 350 g; dostępny także luzem

Cena:

Schab w porcjach: ok. 39,90 zł/ kg

Schab luzem: ok. 37,00 – 39,00 zł/kg

Kiełbasa krakowska

Opakowanie: 280 g - w sprzedaży samoobsługowej (8,99 – 9,99 zł/ szt.)

Dostępna także w ladzie tradycyjnej

Cena: od 34,00 – 39,00 zł/ kg

Zakłady Mięsne Nove Sp. z o.o. to średniej wielkości firma FMCG usytuowana na obrzeżach miasta Nowe (około 100 km na południe od Gdańska). Surowiec do produkcji mięsa pochodzi z najlepszych zakładów, posiadających certyfikaty na zgodność z systemami uznanymi przed GFSI. Bezpieczeństwo i wysoką jakość wyrobów gwarantuje Nadzór Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Dzięki nowoczesnej i efektywnej technologii produkcji opartej na ścisłej kontroli jakości i wysokiej higienie, gwarantowanym przez prowadzony w zakładzie system kontroli HACCP, Zakłady Mięsne Nove uzyskały uprawnienia eksportowe na rynki krajów UE oraz posiadają certyfikaty BRC i IFS oraz zatwierdzone audyty wielkich międzynarodowych sieci. Zakłady mięsne Nove i linia Natura otrzymały licencję na używanie międzynarodowego symbolu przekreślonego kłosa, określającego bezglutenową żywność. W skład linii Natura wchodzą szynka, kiełbasa długa, kiełbasa krótka, kiełbasa krakowska, parówki, schab, szynka z tłuszczem. Produkty są paczkowane i dostępne na stoiskach samoobsługowych w Auchan, Tesco, Makro, Selgros.

Zakłady Mięsne "Nove" Sp. z o.o.

86-170 Nowe, Morgi 53

tel.: 48 52 332 83 81

fax: 48 52 332 83 80

e-mail:sekretariat@zmnove.pl

http://www.zmnove.pl