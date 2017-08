Dlaczego pierwsza warstwa muru jest kluczowa dla całej przegrody?

Bloczki silikatowe to funkcjonalny materiał do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki dużej dokładności wymiarowej mogą być łączone na tzw. zaprawę cienkowarstwową, co umożliwia szybkie i precyzyjne budowanie bez ryzyka powstawania mostków termicznych. Aby jednak prace przebiegały bez problemów, należy dołożyć szczególnej staranności przy murowaniu pierwszej warstwy. Dlaczego ma ona tak duże znaczenie i jak poprawnie ją wykonać wyjaśnia Joanna Nowaczyk z Grupy SILIKATY.