Ekspert podpowiada: jak stworzyć taras, który będzie wizytówką domu

Na styku domu i ogrodu

Dobrze zaplanowany taras stanowi wygodną strefę przejściową pomiędzy domem a ogrodem. Szczególnie latem, kiedy drzwi tarasowe są często otworzone na oścież, przestrzenie te wzajemnie się przenikają, a powierzchnia mieszkalna się powiększa. Nic więc dziwnego, że taras nazywany jest salonem pod chmurką. „Taras pozwala cieszyć się bliskością natury, zapewniając jednocześnie walory użytkowe charakterystyczne dla wnętrza budynku”, wyjaśnia Marta Pryczkowska z firmy Libet. „Dzięki utwardzonej nawierzchni, ustawione na nim meble, grill czy elementy dekoracyjne będą stabilne i nie uszkodzą okolicznego trawnika. Odpowiednio wyposażony, chroni przed słońcem, wiatrem lub deszczem, umożliwia użytkowanie także po zmroku i może stanowić nie tylko miejsce wypoczynku, lecz także przyjemną przestrzeń do pracy, np. przy komputerze.”

Jego lokalizacja, wielkość i kształt powinny być dopasowane zarówno do bryły budynku czy układu funkcjonalnego wnętrz, jak i do specyfiki działki. Optymalne jest położenie z tyłu lub z boku domu, w części ogrodowej posesji tak, by sąsiadował ze strefą dzienną części mieszkalnej, najczęściej z salonem. Ważne jest odseparowanie go od ulicy i wejścia, ale także właściwe ukierunkowanie względem stron świata – w przestrzeni wschód-południe-zachód.

„Planując taras, projektant musi uwzględnić zarówno kwestie funkcjonalne, jak i estetyczne”, podkreśla Marta Pryczkowska z firmy Libet. „Dobrze, jeśli przestrzeń ta jest na tyle duża, że umożliwi preferowane przez mieszkańców aktywności, np. wspólne spożywanie posiłków czy zabawę z dziećmi. Praktyczne jest też umieszczenie przynajmniej jego części pod dachem, np. podcieniem. Zwróćmy jednak uwagę, żeby zbyt rozległa powierzchnia nie przytłoczyła bryły domu, a zadaszenie nie sprawiało wrażenia sztucznie „doklejonego” i nie zaciemniało nadmiernie wnętrz”, podpowiada ekspertka.

Wykończenie ma znaczenie

Sam projekt to jednak dopiero połowa sukcesu. Aby taras dobrze nam służył i był ozdobą budynku, należy wykonać go z odpowiednich, wysokiej jakości materiałów oraz wyposażyć w stylowe meble czy dodatki, które zagwarantują komfort użytkowania. „Kluczowe znaczenie odgrywają technologie wykonania oraz materiały, który posłużą do wykończenia nawierzchni”, tłumaczy specjalistka Libet. „Dobrze sprawdza się taras na poziomie gruntu, który umożliwia bezpośrednie przejście do ogrodu. Można go wykonać z kostki brukowej lub większych elementów, jak płyty z betonu. Mnogość rozmiarów, kolorów i faktur pozwala zrealizować praktycznie każdą wizję, niezależnie od stylu, w jakim utrzymane są dom i ogród.”

Popularnym i godnym polecenia materiałem nawierzchniowym jest także szlachetny gres porcelanowy - wyjątkowo trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne, a także czynniki atmosferyczne, zapewnia mieszkańcom wygodę i bezpieczeństwo (antypoślizgowość). A plamoodporność i łatwość czyszczenia sprawiają, że nie straszne mu nawet zabrudzenia z tłuszczu czy rozlane wino. Tu również możemy liczyć na niezwykle szeroką paletę barw i wzorów, w tym takie, które idealnie oddają wygląd naturalnych materiałów, np. drewna, kamienia czy betonu.

Decydując się na płyty, zwłaszcza gresowe, warto pomyśleć o walorach coraz częściej wykorzystywanej technologii tzw. tarasu wentylowanego. To prosty i szybki sposób na stworzenie atrakcyjnej powierzchni przy użyciu specjalnych wsporników. Nie wymagają one skomplikowanych prac, a powstająca dzięki nim stabilna konstrukcja eliminuje niedogodności związane z odspajaniem elementów czy infiltracją wody, jest prosta w demontażu i umożliwia ukrycie instalacji, np. elektrycznej.

Bogate portfolio produktów i szeroki wachlarz możliwości montażowych to znakomita podstawa do stworzenia wymarzonej aranżacji. Zawsze należy jednak korzystać z nich w sposób przemyślany, by osiągnąć wymarzony, trwały efekt końcowy.

Więcej informacji na temat produktów firmy Libet znaleźć można na stronach www.ceramic.libet.pl oraz www.libet.pl.