Ekspert podpowiada: jak właściwie zamontować panele laminowane?

Przygotowanie do montażu

Przed przystąpieniem do montażu paneli laminowanych należy przeprowadzić ich aklimatyzację w pomieszczeniu, w którym będą montowane, przez przynajmniej 24 godziny przed ułożeniem. Podłoże na którym będziemy chcieli zamontować nową podłogę musi być trwale suche, wyrównane, czyste, nośne, wolne od pęknięć oraz wytrzymałe na rozciąganie i ucisk. „Pamiętajmy, że większość paneli laminowanych nie jest przeznaczona do wilgotnych wnętrz, dlatego powinny być one układane w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 18 ° C, temperatura podłoża wynosi co najmniej 15 ° C i maksymalnie 25 ° C ,a wilgotność względna powietrza jest mniejsza niż 65%”, wyjaśnia Grzegorz Mazur, ekspert firmy Wineo.

Zanim rozpoczniemy montaż paneli laminowanych warto ułożyć podkład wyciszający ze zintegrowaną folią paroizolacyjną. Odpowiednia mata umożliwia tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia oraz tłumienie pogłosu kroków w jego wnętrzu. „Nowoczesne produkty wysokiej jakości, takie jak mata Sound Protect Eco Profi SD marki Wineo, nie tylko gwarantują tłumienie dźwięków nawet o kilkanaście dB, ale też nie wymagają stosowania dodatkowej folii paroizolacyjnej w przypadku montażu paneli na podłożach mineralnych”, wyjaśnia Grzegorz Mazur. „Podczas układania maty ważne jest, aby upewnić się, czy nie jest ona ściśnięta lub jej krawędzie nie są uszkodzone poprzez nieprawidłowe opakowanie. Matę można przyciąć nożykiem do cięcia z ostrzem trapezowym. Poszczególne arkusze maty podłogowej układa się folią ochronną do góry prostopadle do kierunku układania paneli laminowanych. Krawędzie maty łączymy ze sobą za pomocą specjalnie do tego przeznaczonej Combi taśmy”, dodaje ekspert firmy Wineo.

Rozpoczęcie montażu

Po przygotowaniu podłoża i rozłożeniu materiałów podkładowych możemy przystąpić do układania paneli. Aby ułatwić sobie zadanie powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia i przybory, takie jak rozpórki dystansowe, klocki dystansowe, miarka, ołówek, kątownik budowlany, nożyk do cięcia z ostrzem trapezowym oraz klocek montażowy. Jeśli posiadamy wszystkie te narzędzia jesteśmy gotowi do dalszych prac. „Montaż paneli rozpoczynamy w lewym rogu pomieszczenia układając każdy element w taki sposób, aby krawędź z piórem (wypustem) skierowana była w stronę ściany. Bardzo ważne jest zachowanie odstępu od ściany wynoszącego 10 mm. Pierwszy położony rząd powinniśmy zabezpieczyć przed przesunięciami za pomocą rozpórek bądź klinów dystansowych. Następny element wsuwamy pod kątem 30° stroną czołową w element już ułożony płasko na podłodze”, wyjaśnia ekspert firmy Wineo. „Ostatni panel w rzędzie należy dopasować w następujący sposób: obrócić element tak, aby strony z wpustami leżały obok siebie i strona czołowa elementu znajdowała się 10 mm od ściany. Następnie przy pomocy kątownika zaznaczamy miejsce czołowego styku na elemencie laminowanym. Zaznaczony element należy przyciąć na długość i dopasować – aby uzyskać krawędź bez wyszczerbień przycinajmy panel po stronie dekoracyjnej używając do tego wyrzynarki”, dodaje specjalista.

Układanie paneli

Kolejny rząd paneli najlepiej rozpocząć pozostałą częścią elementu z pierwszego rzędu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby krawędzie czołowe były przesunięte co najmniej o 30 cm w bok w stosunku do krawędzi rzędu poprzedniego. W razie potrzeby pamiętajmy, by skrócić odpowiednio nowy element. „Pierwszy element drugiego rzędu wsuwamy w wyżłobienie elementów już położonych i układamy go płasko na podłodze. Następny panel wsuwamy pod kątem, stroną czołową, w element ułożony już płasko na podłodze, osadzając go przy tym możliwie jak najbliżej wzdłużnej krawędzi położonego uprzednio rzędu. Następnie obie ręce wsuwamy pod ułożony właśnie element i unosimy go lekko (przy tym zostanie nieznacznie podniesiony także element sąsiadujący). Zamykamy wówczas krawędź wzdłużną zsuwając ze sobą panele, co możemy sobie jeszcze bardziej ułatwić stając na położonej już podłodze”, wyjaśnia Grzegorz Mazur z firmy Wineo.

Jeżeli pomiędzy poszczególnymi elementami nie ma żadnych widocznych szpar, oznacza to, że połączenia zostały prawidłowo zamknięte i dany element można już zupełnie płasko ułożyć na podłodze. Jeżeli widoczna jest choć jedna szpara, należy postępować tak samo jak poprzednio, zwiększając jednak siłę nacisku, bądź sprawdzić ułożenie poprzedniego rzędu. Metodą tą należy układać cały pozostały rząd i resztę powierzchni.

Montaż listew przypodłogowych

Po ułożeniu podłogi możemy przystąpić do montażu listew przypodłogowych. „Montując listwy przypodłogowe warto skorzystać z gotowych zestawów montażowych, takich jak system mocujący Clipholder firmy Wineo, który umożliwia łatwy i szybki montaż listew. System Clipholder pozwala na ukrycie kabli oraz łatwe usuniecie listwy w przypadku, gdy chcemy odnowić ścianę. Znajdziemy w nim śruby, kołki i zaczepy (klipsy). Korzystając ze wskaźnika dołączonego do opakowania jesteśmy w stanie szybko zaznaczyć miejsce wiercenia otworów w ścianie. Pamiętajmy przy tym, że zaczepy powinny być mocowane co 25-50 cm”, podpowiada Grzegorz mazur z firmy Wineo.

Po zamocowaniu klipsów musimy docisnąć do nich płytkę dystansową. Następnie przystępujemy do mocowania listew, rozpoczynając od lewego rogu pomieszczenia. „Listwę narożną, dociętą za pomocą piły pod kątem 45 stopni, umieszczamy na wysokości zaczepów, dociętym elementem w stronę rogu i lekko dociskając przesuwamy ku dołowi. Następnie montujemy drugą przylegającą do tego samego rogu część, także przyciętą pod kątem 45 stopni. Listwę dosuwamy aż do rogu i lekko dociskając przesuwamy delikatnie w dół. Potem możemy przystąpić do mocowania na zaczepach kolejnych listew, pamiętając o odpowiednim przycięciu tych, które stykają się w kątach pomieszczenia”, tłumaczy ekspert.

Montaż paneli laminowanych nie jest trudny czy czasochłonny, dlatego jeśli będziemy stosować się do powyższej instrukcji oraz wskazówek producenta podłogi, możemy wykonać go samodzielnie. Pomocne mogą się tez okazać różnego rodzaju filmy instruktażowe, które znajdziemy w internecie, choćby ten przygotowany przez firmę Wineo: https://youtu.be/8NBKYBZd_EA.

Dodatkowe informacje o podłogach marki Wineo dostępne są na stronie internetowej: http://www.wineo-polska.pl/panele-podlogowe

Windmöller Polska Sp. z o.o. to polski oddział niemieckiego koncernu, będącego połączeniem Windmöller Flooring oraz WITEX – firmy z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji wysokogatunkowych podłóg, należącej do grona współwynalazców podłogi laminowanej. Obie firmy od stycznia funkcjonują pod jedną, wspólną marką WINEO®, która gromadzi w sobie kompetencje i Know-How obu producentów zdobywając uznanie wśród odbiorców na całym świecie.

Producent:

Windmöller Polska Sp. z o.o.

Mińska 38, 54-610 Wrocław

www.wineo-polska.pl

www.facebook.com/WineoPasjaTworzenia

http://wnetrza-mieszkan.pl/