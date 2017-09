Rosanero na Targach Wyposażenia Hoteli INVEST-HOTEL w Poznaniu

Targi Invest Hotel co roku odwiedza ponad 10 tys. profesjonalistów z branży hotelarskiej, inwestorów, projektantów, a także producentów i dystrybutorów mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz, sal restauracyjnych czy barów. To doskonałe miejsce do zapoznania się z najnowszymi trendami w branży, innowacjami technologicznymi, nowościami rynkowymi, a także okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Po raz pierwszy na targach INVEST HOTEL przygotowania zostanie specjalna strefa pokazowa. Oferta wystawców zaprezentowana zostanie w nowoczesnych aranżacjach odwzorowujących przestrzenie hotelowe - pokoje, łazienki, recepcję, salę restauracyjną, lobby.

W tym roku jednym z wystawców będzie firma Rosanero, producent mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz. W trakcie wydarzenia zaprezentuje ona zarówno swoje znane już produkty, jak i tegoroczne nowości, wśród których znajdą się m.in. nowoczesne łóżka, sofy komody i stoliki. Obecni na targach przedstawiciele firmy, których można będzie spotkać w pawilonie 6, stoisko nr 24, chętnie zaprezentują kompelsową ofertę oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.

Więcej informacji na temat produktów firmy Rosanero można znaleźć na stronach www.rosanero.pl oraz www.andersmeble.pl.

Rosanero, główna marka firmy Anders Meble, to polski producent nowoczesnych mebli i akcesoriów do wnętrz. Celem jej powołania było zamiłowanie do tworzenia pięknych i nowoczesnych mebli, które łącząc w sobie trwałość i niezawodność sprawdzą się w każdym pomieszczeniu, do którego są przeznaczone. Niezależnie od tego, czy znajdą się one w prywatnym mieszkaniu, apartamencie czy w przestrzeniach użyteczności publicznej, mają przyciągać uwagę swoim niepowtarzalnym designem, a także być wygodne, komfortowe i służyć przez wiele lat. Priorytetem dla firmy Rosanero jest nie tylko piękny wygląd, ale również jakość i estetyka. Producent zawsze bardzo starannie selekcjonuje materiały, z których powstają jego meble. Najdroższe włoskie lakiery, doceniane od dawna naturalne lite drewno oraz najlepsze włoskie i polskie tkaniny, które charakteryzują się różnorodnością struktur, bogactwem kolorów i odcieni – to znaki rozpoznawcze produktów marki.

W ofercie Rosanero znajdują się m.in.: komody, meblościanki, stoliki, ławy, meble łazienkowe, łóżka, sofy, fotele oraz artykuły dekoracyjne. Wszystkie meble powstają na zamówienie i są wytwarzane w Polsce, we własnym zakładzie produkcyjnym firmy. Produkty Rosanero można zakupić na stronie internetowej www.rosanero.pl.

Anders Meble

Grunwaldzka 3

34-300 Żywiec

www.rosanero.pl