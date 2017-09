Nowości w ofercie wsporników tarasowych

Technologia trasu wentylowanego polega na pozostawieniu wolnej przestrzeni pomiędzy podłożem a posadzką. Dzięki temu zapewniony jest swobodny odpływ wody deszczowej oraz wyeliminowany problem niszczenia nawierzchni pod wpływem mrozu. Można też poprowadzić pod nią instalacje (elektryczne, wodne itp.), do których w każdym momencie mamy swobodny dostęp – wystarczy ściągnąć wybraną płytę. Łatwość demontażu bardzo się przydaje również w sytuacjach, gdy np. konieczna jest wymiana uszkodzonego elementu. Samo układanie takiego tarasu odbywa się na sucho, nie wymaga stosowania preparatów klejących, więc nawierzchnia jest od razu gotowa do użytku. W oparciu o odpowiednio dobrane produkty możemy stworzyć atrakcyjną, solidną i trwałą strefę wypoczynku. Oto kilka ciekawych nowości w ofercie wsporników Libet na sezon 2017/2018.

Podstawka modułowa pod płyty tarasowe

Podstawki o stałej wysokości, stosowane do układania płyt bezpośrednio na powierzchni izolacji, to prosty sposób na stworzenie estetycznego i łatwego w utrzymaniu tarasu. Nie wymagają użycia wielu narzędzi czy materiałów niezbędnych do wykonania tradycyjnego tarasu z płyt mocowanych na klej. Rozwiązania te są modułowe, co pozwala na ich dzielenie i stosowanie wzdłuż ograniczeń brzegowych oraz w narożnikach. Istnieje możliwość ich piętrowania w celu zwiększenia wysokości tarasu (maksymalnie 3 sztuki). Wsporniki o stałej wysokości posiadają listki fugowe do ustalania szczeliny między płytami, wbudowaną fugę o szerokości 3 mm oraz możliwość mocowania dodatkowych listków fugowych o szerokości 5 mm. Dodatkowo, można wykorzystywać podkładki gumowe dedykowane do podstawek o grubości 1,5 mm oraz 3,0 mm, służące do wyrównywania i wygłuszania posadzki. Nawierzchnie ułożone na podstawkach modułowych o stałej wysokości pozwalają na demontaż płyt i rewizję stanu podłoża.

Podkładki z granulatu gumowego

Służą jako dylatacja pomiędzy wspornikami a podłożem tarasu. Zalecane do stosowania w przypadku możliwości wulkanizacji podstawy wspornika wraz z górną warstwą podłoża (np. papy termozgrzewalne), umożliwiają dodatkowe wygłuszenie konstrukcji. Dostosowanie rozmiaru zapewnia całkowite zabezpieczenie izolacji i membran przeciw-wodnych, a struktura materiału uniemożliwia nasiąkanie podkładek wodą i nadaje im właściwości antypoślizgowe.

Klipsy do montażu maskownic pionowych

Kolejną nowością Libet są klipsy, umożliwiające szybkie, trwałe i estetyczne wykończenie maskownic pionowych tarasu wentylowanego. System składa się z dwóch klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej, które nakładane są na dolną podstawę i górną głowicę wspornika tarasowego. W miejsce wyprofilowanych mocowań wsuwana jest płyta tarasowa. Każda płyta wymaga wcześniejszego nacięcia wewnętrznej krawędzi. Klipsy mocujące pozostają niewidoczne. Ich wykorzystanie przyczynia się do łatwiejszego i skuteczniejszego montażu nawierzchni na wspornikach regulowanych.

