Różne rodzaje wylewek baterii kuchennych i ich funkcjonalności

Różne kształty i właściwości wylewek

Nie jest tajemnicą, że rodzaj wylewki istotnie wpływa na wygodę korzystania ze zlewozmywaka. Na rynku dostępnych jest wiele modeli, różniących się kształtem czy wysokością, dlatego wybór odpowiedniego produktu może stanowić nie lada dylemat. Najbardziej popularne rozwiązania to wylewki obrotowe, wyciągane, dwufunkcyjne oraz wysokie. Ponadto dostępne są modele, które łączą w sobie kilka powyższych cech. „W przypadku zlewozmywaków dwukomorowych warto postawić na wylewkę obrotową, która zdecydowanie zwiększa swobodę pracy. Dobrze, jeśli dodatkowo będzie ona wysoka, gdyż ułatwi nam to napełnianie wodą dużych naczyń. Pamiętajmy jednak, że takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku zlewozmywaków z głębokimi komorami – w przeciwnym razie krople będą rozpryskiwały na blat czy podłogę”, podpowiada Monika Stolarczyk, ekspert firmy Invena. „Jeśli cenimy sobie funkcjonalność, postawmy na baterię z wylewką dwufunkcyjną, która pozwala dowolnie ustawiać strumień wody (spray lub tradycyjny strumień). Przykładem takiego produktu jest bateria zlewozmywakowa Dokos firmy Invena, do której dołączony jest system szybkiego montażu”, dodaje specjalistka. W większości kuchni sprawdzą się także baterie z wyciąganą wylewką, które mają największy zasięg i pozwalają pracować poza obrębem zlewozmywaka. „Wyciągana wylewka umożliwia napełnianie m.in. wysokiego garnka lub wiadra. Ponadto obciążniki znajdujące się na końcu węża sprawiają, że z łatwością wsuniemy go z powrotem do korpusu. Takie rozwiązanie znajdziemy na przykład w baterii zlewozmywakowej Nea firmy Invena”, wyjaśnia Monika Stolarczyk. „Wybierając kształt wylewki, warto też dostosować ją do głębokości komór zlewozmywaka. Proste wylewki idealnie sprawdzą się przy głębokich modelach, natomiast te wygięte pod katem prostym (na przykład bateria zlewozmywakowa Dokos biały z prostą wylewką marki Invena) warto zainstalować w przypadku płytkich komór. Popularnym rozwiązaniem są wylewki typu „L”, które pasują do komór głębszych niż 16 cm, np. bateria Corso firmy Invena”, podpowiada ekspert.

Funkcjonalność w parze z designem

Woda rozchlapująca się dookoła podczas mycia owoców, czy też zahaczanie kranu o wysokie naczynie w momencie napełniania go wodą, to tylko niektóre niedogodności spowodowane źle dobraną wylewką. Aby tego uniknąć warto przed zakupem zwrócić uwagę na wielkość i kształt zlewozmywaka, jego głębokość oraz ilość komór, a także umiejscowienie baterii kuchennej. Nasz wzrost także jest czynnikiem wpływającym na funkcjonalność wylewki. „Zbyt wysoko, bądź zbyt nisko zainstalowana bateria może powodować dyskomfort podczas użytkowania. Dobrze dobrana wylewka to taka, z której strumień wody pada na środek komory, jednocześnie nie rozchlapując kropel na boki”, zwraca uwagę ekspert firmy Invena. Mnogość dostępnych na rynku modeli powoduje, że wylewka może być nie tylko funkcjonalna, ale również stanowić estetyczny element wyposażenia kuchni. „Najpopularniejsze wylewki to te w kolorze chromu. Jednak producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, dlatego coraz częściej możemy wybierać spośród produktów o różnych kolorach. Dla przykładu – baterie zlewozmywakowe Kameleon marki Invena dostępne w czterech wersjach: czerwonej, limonkowej, czarnej oraz białej. Model ten zawiera także ruchomą, wysoką wylewkę, przez co łączy funkcjonalność z estetyką”, dodaje specjalistka.

Invena S.A. od ponad 20 lat dostarcza do polskich domów funkcjonalne i niezwykle trwałe produkty. Oferta firmy obejmuje armaturę łazienkową taką jak: baterie, zestawy natryskowe oraz deszczownie, brodziki i kabiny prysznicowe, a także produkty instalacyjne, przeznaczone dla profesjonalistów.

Firma założona przez Marka Kamińskiego, znanego na całym świecie polarnika, od lat angażuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Invena przekazuje część zysków na wsparcie działań Fundacji Marka Kamińskiego, tworzącej autorskie programy edukacyjne oparte na metodzie Biegun – metodzie osiągania celów i przekraczania własnych granic. Fundacja realizując projekty takie jak: Obozy Zdobywców Biegunów, Inkubatory Metody Biegun, Ogólnopolski Program Partnerski, Warsztaty Rozwoju Osobistego czy Klub Odkrywcy Dobra, pomaga dzieciom i dorosłym ze środowisk wykluczonych czy będących w trudnej sytuacji życiowej.

Invena jest zdobywcą wielu nagród, m.in. statuetki „Złoty Instalator” czy Złotego Certyfikatu konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Wśród otrzymanych przez nią wyróżnień są m.in. tytuł „Gazela Biznesu” (2009), „Solidna Firma” (2011) a także Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (2014) czy „Skrzydła Biznesu” (2015). Firma jest członkiem Polskiej Korporacji Techniki Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz Polskiej Rady Biznesu.

