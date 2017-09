Czym się kierować przy wyborze stolika kawowego?

Mały, duży lub w komplecie

Jedną z najważniejszych kwestii, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru stolika kawowego, jest jego rozmiar. W przestronnych pomieszczeniach, wyposażonych w pokaźną sofę czy narożnik, warto postawić na mebel z dużym blatem. Dzięki temu osoby siedzące wokół niego będą miały wystarczająco dużo miejsca na wygodne postawienie filiżanki czy talerzyka, a sam stolik nie „zgubi się” wśród innych mebli. Małe wnętrza wymagają z kolei kompaktowych rozwiązań, dlatego też w niedużym salonie najlepiej sprawdzi się stolik w wersji mini. „W przypadku małych pomieszczeń dobrym pomysłem jest również wybór kompletu złożonego z dwóch stolików, zróżnicowanych pod względem wielkości i wysokości. Za przykład może posłużyć komplet NORDIC marki Rosanero. Stoliki te zaprojektowane zostały w taki sposób, by jeden wygodnie chował się pod drugim. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zaoszczędzić cenne miejsce, a w razie potrzeby – ustawić obok siebie dwa stoliki i wygodnie ugościć rodzinę czy znajomych", tłumaczy Karina Wilkołek, ekspert firmy Rosanero.

Funkcjonalność i trwałość w pakiecie

Drugi punkt na drodze do znalezienia idealnego stolika kawowego to określenie swoich potrzeb i przyzwyczajeń. Wiadomo przecież, że mebel ten większości z nas służy nie tylko do odstawienia filiżanki z kawą czy herbatą. Często leżą na nim ulubione gazety i piloty do telewizora czy zestawu stereo. Odkładamy tam również telefon lub czytaną właśnie książkę. „Aby na stoliku wygodnie pomieścić wszystkie drobiazgi, warto wybrać model z dodatkową półką, ukrytą pod właściwym blatem. Ciekawym pomysłem jest również mebel z ukrytymi wewnątrz szufladkami. Dzięki nim wszystkie potrzebne rzeczy będą zawsze pod ręką, a zarazem pozostaną ukryte przed wzrokiem niespodziewanych gości", mówi ekspert firmy Rosanero. Jeżeli chodzi o funkcjonalność stolików to nie można zapominać również o ich trwałości i wytrzymałości. Mebel powinien przecież w nienagannym stanie przetrwać wiele lat, wytrzymując duże obciążenia oraz kontakt z gorącymi naczyniami. „Przed zakupem konkretnego modelu koniecznie trzeba sprawdzić, z jakich materiałów jest on wykonany oraz jak starannie został wykończony. Warto wybierać modele z litego drewna, szkła float czy też z blatami pokrytymi najwyższej jakości fornirem lub zabezpieczone dobrej klasy lakierami. Dobrze też jest upewnić się, w jakim kraju stoliki są wytwarzane i stawiać na sprawdzonych, rodzimych producentów", dodaje Karina Wilkołek z firmy Rosanero.

W zgodzie z gustem i trendami

Po określeniu swoich wymagań względem stolika oraz dopasowaniu jego rozmiarów do kubatury pomieszczenia pozostaje najprzyjemniejsza część zadania – znalezienie modelu zgodnego z naszym gustem i harmonizującego z wystrojem wnętrza. „W ofercie producentów znaleźć można tak szeroki asortyment stolików, że problemem bywa nie tyle brak, ile nadmiar ciekawych propozycji. Doświadczenie pokazuje jednak, że od lat największą popularnością cieszą się klasyczne, drewniane stoliki z kwadratowym lub prostokątnym blatem”, mówi ekspert firmy Rosanero. Standardowe modele mają tak wielu zwolenników, ponieważ są bardzo praktyczne, trwałe i łatwo utrzymać je w czystości. Do tego są na tyle uniwersalne, że sprawdzają się w niemal każdym wnętrzu. W przypadku pomieszczeń urządzonych w nowoczesnym stylu lepiej sprawdzą się jednak bardziej futurystyczne stoliki, łączące metal ze szkłem lub wykonane z tworzyw sztucznych. „Miłośnicy minimalizmu powinni z kolei postawić na proste meble, np. o formie metalowych, ażurowych sześcianów z gładkim blatem, jak modele z serii WOOD firmy Rosanero. Obecnie najciekawszym trendem aranżacyjnym jest wybór mebli, nawiązujących wyglądem do projektów z lat 60. i 70. XX wiek”, podpowiada Karina Wilkołek. "Jeżeli chodzi o stoliki kawowe to aktualnym hitem są tzw. patyczaki, czyli modele na charakterystycznych, toczonych nóżkach. Przykładem takich mebli są stoliki NORDIC oraz PONG marki Rosanero – każdy z nich dostępny w rozmiarze małym, dużym lub funkcjonalnym zestawie", wyjaśnia ekspert.

Stolik kawowy to mebel, który – nieco wbrew swojej nazwie – nie służy tylko do serwowanie gorących napojów. Często stanowi on centrum domowego życia, stając się miejscem towarzyskich spotkań lub chwil relaksu przy dobrej książce lub filmie. Korzystając ze wskazówek eksperta firmy Rosanero można mieć pewność, że wszystkie te funkcje zostaną zrealizowane w 100 procentach, a sam stolik będzie niekwestionowaną ozdobą salonu.

Rosanero, główna marka firmy Anders Meble, to polski producent nowoczesnych mebli i akcesoriów do wnętrz. Celem jej powołania było zamiłowanie do tworzenia pięknych i nowoczesnych mebli, które łącząc w sobie trwałość i niezawodność sprawdzą się w każdym pomieszczeniu, do którego są przeznaczone. Niezależnie od tego, czy znajdą się one w prywatnym mieszkaniu, apartamencie czy w przestrzeniach użyteczności publicznej, mają przyciągać uwagę swoim niepowtarzalnym designem, a także być wygodne, komfortowe i służyć przez wiele lat. Priorytetem dla firmy Rosanero jest nie tylko piękny wygląd, ale również jakość i estetyka. Producent zawsze bardzo starannie selekcjonuje materiały, z których powstają jego meble. Najdroższe włoskie lakiery, doceniane od dawna naturalne lite drewno oraz najlepsze włoskie i polskie tkaniny, które charakteryzują się różnorodnością struktur, bogactwem kolorów i odcieni – to znaki rozpoznawcze produktów marki.

W ofercie Rosanero znajdują się m.in.: komody, meblościanki, stoliki, ławy, meble łazienkowe, łóżka, sofy, fotele oraz artykuły dekoracyjne. Wszystkie meble powstają na zamówienie i są wytwarzane w Polsce, we własnym zakładzie produkcyjnym firmy. Produkty Rosanero można zakupić na stronie internetowej www.rosanero.pl.

