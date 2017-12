Przedłużenie współpracy firm Castrol i Volvo Car Group

W ramach partnerstwa firmy będą pracować nad zmniejszeniem zużycia paliwa, a co za tym idzie – zwiększeniem odporności silników na różnice w jego jakości w różnych częściach świata oraz nad konsekwencjami przyszłych trendów w dziedzinie motoryzacji. Naukowcy firmy Castrol i inżynierowie Volvo podjęli ścisłą współpracę nad rozwojem najnowszych silników Drive–E marki Volvo, aby stworzyć dostosowane do ich potrzeb oleje, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia paliwa przez najnowsze jednostki benzynowe, wysokoprężne, a także hybrydowe.

Danny Carlisle, wiceprezes ds. strategicznej współpracy z klientami globalnymi w firmie Castrol: „Mamy zaszczyt poinformować o przedłużeniu naszego partnerstwa z Volvo Car Group – to już 16 lat współpracy. Nasze firmy mają wiele wspólnych celów, a dzięki nowemu porozumieniu będziemy w stanie wspólnie dostarczać innowacyjne rozwiązania technologiczne, co przełoży się na wymierne korzyści zarówno dla dealerów, jak i klientów Volvo”.

Martin Persson, wiceprezes ds. obsługi klientów globalnych w Volvo Car, skomentował porozumienie w następujący sposób: „Możliwość zapewnienia wszystkim kierowcom samochodów Volvo na świecie odpowiedniego oleju – tak aby ich silniki były w pełni chronione i miały jak najlepsze osiągi – ma dla nas ogromne znaczenie. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z poświęcenia, innowacyjnego podejścia, doskonałości inżynieryjnej oraz kompleksowego wsparcia zespołu firmy Castrol. Z niecierpliwością czekam na kolejne lata naszej współpracy”.

Zaawansowanie techniczne opracowywanych silników – w tym stosowanych w nich olejów – jest powodem do dumy dla inżynierów Volvo. Partnerstwo pomiędzy firmami Castrol i Volvo pozwala milionom klientów w pełni wykorzystać możliwości posiadanych samochodów dzięki dostępowi do środków smarnych zaprojektowanych z myślą o ich silnikach.