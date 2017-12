Beglutenowe i pyszne specjały najwyższej jakości

Smalce należą do przysmaków, które w kuchni polskiej zajmują honorowe miejsce. Z racji wyjątkowego smaku, budzącego skojarzenia z wiejską, tradycyjną kuchnią jest to produkt, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie codziennego jadłospisu. Dodatkowym atutem tych smarowideł jest też pozytywny wpływ na ogólną kondycję organizmu. Coraz częściej używane są nie tylko w formie klasycznego połączenia ze świeżym chlebem, ale również jako zamiennika oleju, pomocnego przy smażeniu potraw. Linia smalców firmy SmakMAK to wysokojakościowe wyroby dostępne w harmonijnie skomponowanych propozycjach smakowych. Do najbardziej cenionych przez klientów pozycji należą te z dodatkiem cebulki i mięsa oraz czosnku. Dwie przemyślane kompozycje smakowe powstają dzięki zaangażowaniu i wiedzy ekspertów z firmy SmakMAK, którzy tradycyjnym potrawom nadają nowego blasku. Pierwsza z nich wyróżnia się dużą ilością mięsa wieprzowego i cebulki i doskonale smakuje w najprostszej postaci – z kromką świeżego chleba. Druga, z dodatkiem czosnku, zadowoli wszystkich miłośników wyrazistych smaków i będzie stanowiła świetną alternatywę dla osób rezygnujących ze stosowania margaryn i tłuszczów. Na opakowaniach obydwu produktów znajdziemy symbol przekreślonego kłosa – daje on czytelny sygnał, że są to wyroby certyfikowane, bezpieczne oraz odpowiednie dla osób przebywających na diecie eliminującej. Czytelna etykieta sprawia, że są to produkty wprost stworzone dla nowoczesnych smakoszy, podejmujących przy sklepowych półkach wyłącznie świadome wybory. Produkowane z poszanowaniem wszelkich zasad znanych z naszych domów, znajdą miejsce w diecie wszystkich smakoszy wyjątkowych smaków.

SmakMAK

Smalec z cebulką i mięsem

Gramatura: 200g

Cena: 3,50 zł

Smalec z czosnkiem

Gramatura: 200g

Cena: 3,50 zł

Wyczerpujące informacje o pełnej ofercie przysmaków od firmy SMAKMAK znaleźć można na stronie internetowej www.smakmak.pl oraz na www.facebook.com/smakmakwozniczak.