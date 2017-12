Rosanero na gali charytatywnej na rzecz fundacji „Akogo?”

Gala zorganizowana przez redakcję „Businesswoman & life” była związana z premierą specjalnego kalendarza, którego sprzedaż wesprze podopiecznych Kliniki „Budzik”. Na jego kartach zobaczyć można 12 polskich kobiet biznesu kierujących firmami odnoszącymi sukcesy w różnych branżach. Każda z nich wystąpiła w parze z gwiazdą show-biznesu, mody lub sportu – w edycji 2018 są to m.in. Anna Jurksztowicz, Ewa Minge, Grażyna Torbicka, Magdalena Strużyńska, Sylwia Gruchała, Beata Tadla oraz założycielka fundacji Ewa Błaszczyk.

Podczas gali, która miała miejsce w historycznych wnętrzach hotelu Bellotto na warszawskim Starym Mieście, nie tylko zaprezentowano najnowszą edycję kalendarza, ale też wystawiono na licytację jego karty przeniesione na płótno. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży kalendarza to 31 000 zł. Imprezę uatrakcyjnił występ zespołu Classic Sisters oraz pokaz mody.

Do szczytnej akcji wspierającej działanie fundacji „Akogo?” przyłączyła się także firma Rosanero, polski producent nowoczesnych mebli i akcesoriów do wyposażenia wnętrz, przekazując na licytację przeprowadzoną podczas gali ekskluzywny fotel Lazy II.

Rosanero, główna marka firmy Anders Meble, to polski producent nowoczesnych mebli i akcesoriów do wnętrz. Celem jej powołania było zamiłowanie do tworzenia pięknych i nowoczesnych mebli, które łącząc w sobie trwałość i niezawodność sprawdzą się w każdym pomieszczeniu, do którego są przeznaczone. Niezależnie od tego, czy znajdą się one w prywatnym mieszkaniu, apartamencie czy w przestrzeniach użyteczności publicznej, mają przyciągać uwagę swoim niepowtarzalnym designem, a także być wygodne, komfortowe i służyć przez wiele lat. Priorytetem dla firmy Rosanero jest nie tylko piękny wygląd, ale również jakość i estetyka. Producent zawsze bardzo starannie selekcjonuje materiały, z których powstają jego meble. Najdroższe włoskie lakiery, doceniane od dawna naturalne lite drewno oraz najlepsze włoskie i polskie tkaniny, które charakteryzują się różnorodnością struktur, bogactwem kolorów i odcieni – to znaki rozpoznawcze produktów marki.

W ofercie Rosanero znajdują się m.in.: komody, meblościanki, stoliki, ławy, meble łazienkowe, łóżka, sofy, fotele oraz artykuły dekoracyjne. Wszystkie meble powstają na zamówienie i są wytwarzane w Polsce, we własnym zakładzie produkcyjnym firmy. Produkty Rosanero można zakupić na stronie internetowej www.rosanero.pl.