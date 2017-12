Ściany działowe z silikatów

Jak dobrać materiały

Pożądane właściwości ścian działowych to duża izolacyjność przy jak najmniejszej grubości przegrody, gładka, łatwa do wykończenia powierzchnia oraz wysoka nośność i wytrzymałość. Materiałami, które spełniają te wszystkie wymagania, są bloczki silikatowe. Do wznoszenia ścian działowych najczęściej wykorzystywane są elementy wapienno-piaskowe o grubości 8 lub 12 cm. Są one w stanie przenosić znaczne obciążenia, dlatego bezpiecznie można zamontować na nich nawet ciężkie przedmioty takie jak półki, szafki kuchenne czy duży telewizor. Silikaty charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością wymiarową i mogą być murowane na zaprawę cienkowarstwową, dzięki czemu ściana uzyskuje jednolitą powierzchnię, którą można wykończyć dowolnym tynkiem, a nawet pokryć jedynie gładzią. Bardzo ważną zaletą wyrobów wapienno-piaskowych jest świetna izolacyjność akustyczna. Znacznie trudniej wprawić je w drgania niż inne, lżejsze materiały. Będą zatem skutecznie chronić przed hałasami dobiegającymi z sąsiednich pokoi, odgłosem głośno prowadzonych rozmów czy dźwiękami telewizora oraz innych sprzętów. W przypadku miejsc, które wymagają szczególnego odcięcia akustycznego (np. pomieszczeń sanitarnych), warto zastosować produkty o podwyższonej izolacyjności akustycznej, takie jak np. bloczek A12 z oferty Grupy SILIKATY.

Prawidłowy montaż

Decydując się na budowę ścian działowych z silikatów, należy pamiętać, że są one dość ciężkie. Istotne jest więc, aby wznosić je w miejscach przewidzianych w projekcie. Pierwszą warstwę należy postawić na tzw. przekładce np. z papy lub folii. Ważną kwestią jest też zachowanie szczeliny podstropowej, która zapewni możliwość ugięcia stropu bez ryzyka oparcia na ścianie działowej. Szczelinę tę wypełnia się materiałem trwale plastycznym, tym samym zabezpieczając przegrodę przed zarysowaniem. W tym samym celu stosuje się również zbrojenie niektórych spoin wspornych. Podparcie ściany wzdłuż górnej krawędzi może być realizowane przez odpowiednią liczbę metalowych łączników. Powinno się je montować w wypełnionych zaprawą spoinach pionowych. Łączniki wykorzystuje się także do połączenia ściany działowej z sąsiadującymi z nią ścianami konstrukcyjnymi. Liczba i rozstaw kotew powinny wynikać z obliczeń statycznych. Zwykle wzdłuż pionowej krawędzi należy zamontować co najmniej 5 łączników.