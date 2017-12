Aaale dobre, czyli duet bezglutenowych galaretek: Jajko w szynce na sałatce i Jajko z szynką w galarecie

Delikatne, pełne smaku przekąski na każdą okazję

Dwa warianty smakowe galaretek firmy SmakMAK to ukłon w stronę nowoczesnych konsumentów, świadomie podejmujących wybory żywieniowe. Jajko z szynką w galarecie to wyjątkowa kompozycja, w której główną rolę grają jajko, warzywa i szynka wieprzowa. Bogactwo smaku zamknięte w 200-stu gramowym opakowaniu, o czytelnej i nowoczesnej szacie graficznej, z powodzeniem sprawdzi się w jadłospisie osób ceniących sobie produkty smaczne, treściwe i pożywne. Jajko w szynce na sałatce to niepowtarzalny zestaw sałatki jarzynowej, jajka i szynki wieprzowej stanowiący doskonały komponent świeżego chleba, ale też świetnie sprawdzający się jako samodzielna przekąska. Wieloetapowa kontrola wszystkich składników galaretki gwarantuje zawsze ten sam, wyjątkowy i niezwykle bogaty smak. Dodatkowym atutem jest to, że obydwa przysmaki charakteryzują się brakiem glutenu w składzie, dzięki czemu świetnie sprawdzą się w jadłospisie osób przebywających na diecie eliminacyjnej.

SmakMAK

Galaretka Jajko w szynce na sałatce

Gramatura: 200g

Cena: 4,50 zł

Galaretka Jajko z szynką w galarecie

Gramatura: 200g

Cena: 4,50 zł

Wyczerpujące informacje o pełnej ofercie przysmaków od firmy SmakMAK znaleźć można na stronie internetowej www.smakmak.pl oraz na www.facebook.com/smakmakwozniczak.