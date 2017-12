Spójna aranżacja domu i ogrodu dzięki zastosowaniu produktów Libet

Kompleksowa aranżacja

Kamień, beton architektoniczny i drewno to trzy materiały, które są obecnie chętnie wykorzystywane przez projektantów wnętrz. O ile jednak ich zastosowanie w pomieszczeniach nie przysparza większych problemów użytkowych, to umieszczenie w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych może łączyć się z pewnymi ograniczeniami. Chcąc nawiązać do naturalnych akcentów ze środka budynku, w ogrodzie posłużyć się można wysokiej jakości wyrobami betonowymi, które doskonale oddają wygląd różnych rodzajów drewna, kamienia lub też surowego betonu. Firma Libet stworzyła komplementarne systemy elementów o jednorodnej estetyce, wśród których znaleźć można płyty tarasowe oraz bogatą gamę produktów uzupełniających. Z drewnianą podłogą idealnie korespondować będą np. nawiązujące do tego surowca elementy z serii Madera (płyty, palisady, schody), do pięknej kamiennej obudowy kominka w salonie znakomicie pasuje system Trawertyn (płyty, palisady, schody), a minimalistyczny wystrój wnętrz przeniesiemy do ogrodu dzięki nowoczesnemu designowi propozycji o nazwie Maxima (rozmaite wzory płyt tarasowych, ogrodzenie, stopień schodowy). Niebanalną „wisienkę na torcie” zarówno tradycyjnych, jak i modernistycznych aranżacji mogą natomiast stanowić, wykonane z betonu architektonicznego, imponujące plastry miodu, sześciany, kule, piłki golfowe i donice, dostępne w ramach kolekcji Stampo.

Porcelana do wnętrz i ogrodu

Stosowanie tej samej posadzki w domu i na tarasie to bardzo prosty i praktyczny sposób na zachowanie spójnej stylistyki całej posesji. Salon, reprezentacyjny hol lub jadalnia powiększają się wówczas o przestrzeń zewnętrzną. Taki zabieg jest jednak możliwy tylko przy użyciu materiałów, które są wystarczająco odporne, by zdobić nie tylko wnętrza, lecz także sprostać warunkom panującym na dworze. Doskonale w tej roli sprawdzą się płyty z gresu porcelanowego z kolekcji Libet Ceramic. To innowacyjne produkty, charakteryzujące się nie tylko wodo- i mrozoodpornością, ale też wytrzymałością na czynniki mechaniczne, zaplamienia i działanie środków chemicznych. Mogą być więc bez problemu montowane na tarasie, patio, ścieżkach, a nawet przy basenie. Poza budynkiem układa się elementy o grubości 20 mm, natomiast do pomieszczeń zalecane są cieńsze płyty (gr. 10 mm). Szeroka paleta wzorów i kolorów (w tym modele inspirowane naturalnymi materiałami) pozwala stworzyć aranżacje w dowolnej stylistyce.

Nie tylko nawierzchnie

Choć asortyment Libet kojarzy się głównie z produktami nawierzchniowymi, w ofercie firmy znaleźć też można np. propozycje dekoracji ściennych. Dzięki płytkom z kolekcji Libet Fassade ten sam motyw może zdobić elewację oraz korytarz, kuchnię czy salon domu. Do dyspozycji mamy tu naturalność płyt Alpamayo, klasyczny urok Casares czy trójwymiarową strukturę Rift. To doskonały sposób, by odpowiednio zaakcentować wybrane fragmenty zagospodarowania posesji.

Więcej informacji na temat produktów firmy Libet znaleźć można na stronach www.libet.pl oraz www.ceramic.libet.pl.