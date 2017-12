Ekspert radzi: Jak dobrać materiał do funkcji nawierzchni?

Rozmiar ma znaczenie

„Wśród podstawowych kwestii wpływających na przeznaczenie danego materiału wymienić należy jego grubość, długość i szerokość ”, wyjaśnia Kamil Drewczyński z firmy Libet. „Cieńsze elementy (4 cm) stosuje się wyłącznie na ciągach pieszych, przy sześciu centymetrach możemy już myśleć np. o podjazdach, gdzie odbywać się będzie ruch lekki do 3,5 t. Drogi, które będą musiały wytrzymywać duże obciążenie do 11,5 t, wymagają natomiast użycia kostek co najmniej ośmiocentymetrowych. Warto przy tym wziąć pod uwagę to, że choć wjazd do przydomowego garażu na co dzień użytkowany jest przez samochody osobowe, może zaistnieć potrzeba, aby zatrzymał się na nim pojazd znacznie cięższy, np. auto ciężarowe wywożące śmieci lub dowożące opał czy meble”, dodaje specjalista. W każdym przypadku niezwykle istotnym czynnikiem trwałości tworzonego ciągu komunikacyjnego jest odpowiednia podbudowa. Aby zapewniała ona stabilność i optymalne warunki ułożenia kostek, musi zostać wykonana zgodnie ze sztuką brukarską.

Pamiętajmy też, że ruch kołowy nie jest wskazany na powierzchniach wykonanych z płyt o znacznych wymiarach i smukłym kształcie. Zwykle duże elementy lepiej prezentują się na rozległej powierzchni tarasu, placyku czy patio. Z kolei, im węższa i bardziej kręta ścieżka, tym łatwiej będzie ją ułożyć z małych kostek. W przypadku linii biegnących po łuku przydatne mogą okazać się produkty w kształcie trapezu.

Skuteczne zabezpieczenie

Poza wytrzymałością na obciążenia, istotne są takie cechy jak niska nasiąkliwość i wysoka odporność na zaplamienia. Jest to szczególnie ważne na podjazdach i parkingach, a także w pobliżu grilla ogrodowego. „Dobrze jest zwrócić uwagę, czy interesujący nas produkt posiada dodatkowe zabezpieczenie powierzchni, takie jak ALS, który dzięki wykorzystaniu środków hydrofobowych znacznie ogranicza podatność na zabrudzenia”, podpowiada ekspert Libet. Zawsze też sprawdzajmy, czy producent zaleca impregnację.

A może ceramika?

Innowacyjnym materiałem, który pozwala kompleksowo wykończyć przestrzeń wokół domu, jest gres porcelanowy. Wysokiej jakości ceramiczne płyty, dzięki zastosowaniu najlepszych surowców oraz nowoczesnej technologii produkcji, mogą się poszczycić szeregiem zalet. Są wyjątkowo wytrzymałe, antypoślizgowe (R11), odporne na mróz, ścieranie, plamy i środki chemiczne. „Walory gresu porcelanowego sprawiają, że można go montować na rozmaitych powierzchniach i różnymi technikami, również na coraz popularniejszych wspornikach tarasowych. Świetnie sprawdzi się na tarasie, ścieżkach, a dzięki temu, że płyty są nienasiąkliwe oraz odporne na sól i kwasy, zdadzą egzamin nawet w tak wymagających lokalizacjach, jak otoczenie basenu. Co więcej, znajdą zastosowanie nie tylko na nawierzchniach, ale też na elewacji. A tworzenie harmonijnej aranżacji domu i ogrodu ułatwia fakt, że materiał ten można stosować zarówno wewnątrz (zalecana grubość: 10 mm), jak i na zewnątrz budynku (zalecana grubość: 20 mm)”, dodaje Kamil Drewczyński z Libet.

