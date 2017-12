Zimowe rozgrzanie z Czas na Herbatę

Na mroźne dni

Zimowa pora jak żadna inna sprzyja relaksowi przy filiżance ulubionej herbaty. W czasie chłodu warto wybierać zwłaszcza te susze, które bogate są w składniki rozgrzewające i wzmacniające odporność. Marka Czas na Herbatę zadbała o to, aby w jej ofercie każdy znalazł coś dla siebie. Do wyboru mamy m.in.: „Malinę z Lipą”, „Ginger&Lemon”, „Chwilę przy Kominku” czy „Power Tea”. Pierwsza z nich to aromatyczne połączenie zielonej herbaty Sencha z kwiatostanami lipy oraz malinami. Herbata ta idealnie sprawdzi się w okresie chłodu, gdy zmagamy się z wzmożoną zachorowalnością na przeziębienia czy grypę. Podobne właściwości odkrywa przed nami orzeźwiająca Ginger&Lemon. Jej bazę również stanowi zielona herbata Sencha wzbogacona o cząstki imbiru oraz trawę cytrynową. Rewelacyjnie gasi pragnienie, oczyszcza organizm, a przy tym dodaje energii. Jeśli natomiast mamy ochotę na susz zawierający w sobie zarówno pierwiastek delikatności, jak i intensywności to koniecznie sięgnijmy po „Chwilę przy Kominku”, która została skomponowana na bazie czarnej herbaty OP z zieloną Senchą. Dla pełnej harmonii dopełniono ją garścią słodkich rodzynek, łagodnymi płatkami róży, a także najchętniej wybieranymi zimą dodatkami – skórką pomarańczową oraz cynamonem. Ostatnia propozycja to „Power Tea”. Niebanalna kompozycja czarnej wietnamskiej herbaty z suszem Yerba Mate, której korzenny bukiet tworzą kardamon, goździk, imbir, czerwony pieprz i gałka muszkatołowa. Imbir i pieprz nadają herbacie lekko pikantną nutę, a goździki oraz kardamon podkreślają jej orientalny klimat. Doskonale rozgrzewa w chłodne dni, jednocześnie napełniając nas dodatkową dawką energii.

Herbata „Malina z lipą” marki Czas na Herbatę

Cena: 13,95 zł/50g

Kompozycja „Ginger&Lemon” marki Czas na Herbatę

Cena: 9,95 zł/50g

Kompozycja „Chwila przy kominku” marki Czas na Herbatę

Cena: 11,45 zł/50g

Kompozycja „Power Tea” marki Czas na Herbatę

Cena: 13,95 zł/50g