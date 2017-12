Armacell z „nakładką” dla Autodesk Revit ułatwiającą projektowanie izolacji technicznych w systemie BIM

Istotna pomoc dla projektantów

Program Revit to wykorzystywane w branży projektowej narzędzie służące do modelowania informacji o budynku (Building Information Modeling – BIM). Oferuje on zaawansowane narzędzia, dzięki którym możliwe jest planowanie, projektowanie i tworzenie obiektów oraz elementów infrastruktury, a także zarządzanie nimi. Atutem narzędzia jest możliwość równoczesnego wprowadzania i obserwowania zmian w projekcie przez wielu członków zespołu, co istotnie usprawnia komunikację i tym samym zwiększa efektywność prac.

Pierwsze obiekty BIM dla programu Autodeskk Revit firma Armacell przedstawiła już w 2011 roku, w Stanach Zjednoczonych. Od 2015 roku Armacell jest pierwszym producentem elastycznych izolacji posiadającym obiekty BIM w Wielkiej Brytanii. Teraz producent posunął się o krok dalej i wprowadził „nakładkę” dla Autodesk Revit umożliwiającą cyfrowe projektowanie izolacji technicznych. Przygotowana przez firmę Armacell „nakładka” dla Autodesk Revit znacząco ułatwia modelowanie izolacji technicznych w systemie BIM. Izolacje te są tworzone dla instalacji (np. rur, kanałów wentylacyjnych), które zostały już wcześniej zaprojektowane. Ponieważ wybór konkretnych materiałów izolacyjnych zależy od szeregu parametrów (np. średnicy, miejsca rurociągu), muszą być one wprowadzane przez projektanta. Na tym etapie powstaje zwykle wiele błędów, ponieważ obiekty te trzeba odnaleźć w konkretnych katalogach i następnie wprowadzić ręcznie. Nowa „nakładka” BIM firmy Armacell zdecydowanie skraca ten żmudny proces – dzięki dostępowi do niezbędnych informacji pomaga projektantowi w wyborze i konfiguracji właściwego produktu. Eksport z bazy danych Armacell umożliwia automatyzację procesu projektowania. Z punktu widzenia projektanta, największą zaletą nakładki BIM jest fakt, że nie musi on posiadać ani otwierać obszernych bibliotek w formacie RVT. Nakładka każdorazowo generuje odpowiedni typ izolacji. Pozwala to oszczędzić czas oraz znacząco ograniczyć ilość przetrzymywanych na dysku bibliotek w plikach peryferyjnych. Dodatkowo projektant pracuje na realnych produktach które są dostępne na rynku. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia i usprawnia proces projektowania a także ogranicza ryzyko popełnienia błędu.

Narzędzie dostosowane do oczekiwań użytkowników

„Nakladka” BIM Armacella jest dostępna w większości języków europejskich, dzięki czemu projektanci z danego kraju mają łatwy dostęp do informacji o istotnych dla nich produktach. Producent izolacji dołożył wielu starań, aby stworzyć narzędzie, które będzie dostosowane do różnych rynków. Podczas kreowania narzędzi dla BIM firma Armacell kierowała się zasadą „im mniej, tym lepiej”. Zgodnie z nią rozmiar pliku powinien być jak najmniejszy a ilość parametrów ograniczona do niezbędnego minimum. Dzięki temu narzędzie jest bardziej intuicyjne a samo projektowanie prostsze, szybsze i w pełni zautomatyzowane.

„Nakładka” BIM Armacella nie tylko ułatwia wprowadzanie izolacji technicznej do systemu BIM, ale też zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas projektowania. Kolejnym krokiem będzie zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników, co pozwoli jeszcze lepiej dostosować narzędzie do ich potrzeb. Rozwijanie programów i aplikacji jest bowiem procesem dynamicznym i dobrze, gdy są w niego zaangażowane także korzystające z nich osoby, ponieważ w ten sposób mają one wpływ na ostateczny kształt narzędzia i poprawę jego efektywności.

Nowoczesne programy zwiększają efektywność

Proces cyfryzacji przemysłu budowlanego nie jest prosty, jednak liczne przykłady pokazują, że warto wdrożyć nowoczesne rozwiązania, które znacznie usprawniają proces projektowania budynków. Istotne jest tu wsparcie ze strony rządzących, którzy wprowadziliby odpowiednie regulacje prawne. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii od 2012 roku jednym z wymogów przy przyznawaniu kontraktów dla większych projektów publicznych jest używanie systemu BIM. Brytyjski rząd przewiduje, że dzięki tym rozwiązaniom udało się zaoszczędzić ok. 1.7 miliarda funtów. System BIM jest wymagany przy publicznie finansowanych projektach konstrukcyjnych nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Finlandii (2007), Norwegii (2008), Danii (2008) i Holandii (2011).

Potwierdzeniem efektywności systemu BIM może być 632-metrowy Shanghai Tower, jeden z najwyższych budynków na świecie, którego fasada o powierzchni 20 000 m2 została zbudowana ze szklanych paneli o różnych kształtach. Dzięki jasnemu podziałowi obowiązków oraz sprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, którzy za sprawą systemu BIM mogli na bieżąco analizować wprowadzane zmiany, podczas wznoszenia obiektu nie było żadnych zastrzeżeń dotyczących złego ulokowania lub złych wymiarów któregoś z elementów. Warto też podkreślić, że budowa tego imponującego obiektu trwała zaledwie 7 lat.

www.armacell.pl