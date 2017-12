Kulinarna podróż na Bliski Wschód z kaszą bulgur marki Halina

Kulinarna podróż na wyciągnięcie ręki

Kasza bulgur jest jednym z głównych komponentów kuchni Bliskiego Wschodu, który coraz mocniej podbija serca Polaków. Z Kaszą Bulgur marki Halina w jednej chwili można przenieść się w niesamowitą podróż kulinarną, pełną wyjątkowych smaków i aromatów. Powstała z gotowanych, wysuszonych i gniecionych ziaren pszenicy durum należy do najbardziej cenionych wśród kasz. Jej walory to przede wszystkim mała zawartość tłuszczu, niskokaloryczność oraz to, że jest znakomitym źródłem błonnika. Jej niezwykła uniwersalność sprawia, że jest produktem, który można bardzo łatwo wprowadzić do codziennej diety i na jej podstawie tworzyć wyśmienite, różnorodne dania. Szybki czas przygotowania (zaledwie 12 minut) jest tu dodatkowym atutem, który spodoba się wszystkim zabieganym konsumentom. Kasza bulgur marki Halina znakomicie sprawdzi się w połączeniu z warzywami i orientalnymi przyprawami, ale będzie też świetną podstawą dietetycznych ciast i deserów.

Aby zapoznać się z pełnym asortymentem inspirujących i zdrowych produktów marki Halina zapraszamy na stronę: www.halina.eu

Produkt: Kasza bulgur marki Halina

Opakowanie: 500g

Cena detaliczna: ok. 2,69 zł.