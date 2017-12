Kolekcja STAR marki Nowodvorski Lighting

Gwiezdny blask

Cechę wyróżniającą kolekcję STAR marki Nowodvorski Lighting jest kształt gwiazdy. Stanowi ona przez to ciekawą alternatywą dla tradycyjnych lamp czy latarni zewnętrznych. Linia STAR wykonana jest z tworzywa w kolorze białym, który znakomicie łączy się z pozostałymi elementami aranżacji ogrodowych czy tarasowych. Najciekawiej prezentuje się jednak, jako element świątecznej dekoracji tworząc przytulną i nieco bajkową atmosferę. W skład serii STAR marki Nowodvorski Lighting wchodzą dwa modele. Pierwszy z nich stojący o wymiarach: 46 cm wys. i 49 cm szer. wyposażony został w jedno źródło światła o maksymalnej mocy 40W. Z kolei stopień ochrony IP 44 gwarantuje mu odporność na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych. Do wyboru mamy także lampę zwis(o tych samych wymiarach oraz jednym źródle światła), którą charakteryzuje stopień ochrony IP 20. Oznacza to, że może być zamontowana na zewnątrz, ale w miejscu, gdzie bezpośrednio nie będą wpływać na nią czynniki atmosferyczne np. na zadaszonym tarasie lub balkonie. Połączenie wysokiej jakości materiałów, efektownego kształtu wraz z stopniem ochrony IP 44 i IP 20 sprawia, że kolekcja START marki Nowodvorski Lighting spełnia nie tylko rolę ozdobną, ale i funkcjonalną.

Lampa STAR marki Nowodvorski Lighting:

Stojąca cena detaliczna: 299 zł brutto

Zwis cena detaliczna: 299 zł brutto