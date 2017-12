W nowym roku bądź fit z ryżem brązowym marki Britta

Pysznie i lekko

By w Nowym Roku cieszyć się dobrą formą potrzebna jest jedynie garstka samozaparcia, odrobina ruchu i prawidłowo skomponowana dieta. Jednym z elementów, który obowiązkowo musi się w niej znaleźć jest pyszny a zarazem lekki ryż brązowy marki Britta. To jeden z najmniej przetworzonych i najbardziej wartościowych gatunków ryżów na świecie. Usuwanie z ziaren jedynie zewnętrznej okrywy i zachowywanie warstwy przylegającej do nasiona sprawia, że zachowuje on najwięcej składników odżywczych. Charakteryzuje się wydłużonym kształtem, brązowym kolorem, ale przede wszystkim wyśmienitym smakiem. Ryż brązowy marki Britta to produkt mogący poszczycić się niskim indeksem glikemicznym, przez co idealnie sprawdzi się w menu osób dbających o sylwetkę. Dostępny w 4x100g opakowaniach podkreśli smak potraw mięsnych, dań jednogarnkowych, jak też będzie świetnym komponentem farszów i zapiekanek dań wegetariańskich.

Aby zapoznać się z pełnym asortymentem niezwykle smakowitego ryżu marki Britta zapraszamy na stronę: www.britta.pl oraz na fanpage: www.facebook.com/HalinaiBrittaNaTropieDobregoSmaku.

Producent: „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Sp. k.

Produkt: Ryż brązowy marki Britta

Opakowanie: 4x100g

Cena detaliczna: ok zł. 3,39