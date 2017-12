Rozgrzewające, najbardziej wyraziste w smaku i bezglutenowe Flaczki po piracku, czyli propozycja na zimowe popołudnia od marki SmakMAK

Rozgrzewający przysmak na zimowe dni

Chłodne, zimowe miesiące to czas, w którym coraz chętniej sięgamy po konkretne, rozgrzewające i zapewniające odpowiednią dawkę energii dania. Flaczki po piracku marki SmakMAK z pewnością należą do takich potraw, a dla fanów wyrazistego smaku jest to wręcz pozycja obowiązkowa w zimowym jadłospisie. W szerokim portfolio marki, stawiającej na dostarczanie tylko sprawdzonych i wysokojakościowych produktów oraz systematycznie wychodzącej naprzeciw potrzebom rynku, jest to najintensywniej doprawiona propozycja, która dodatkowo cechuje się bardzo wysoką zawartością flaczków w zupie. Flaczki po piracku to także świetne kulinarne rozwiązanie dla osób eliminujących gluten ze swojej diety. Symbol przekreślonego kłosa znajdujący się na opakowaniu informuje o certyfikacji produktu, dając tym samym gwarancję, że przebywający na diecie eliminacyjnej bez obaw mogą cieszyć się smakiem tej doskonałej potrawy. 500 g opakowanie idealnie trafi w gusta tych, którzy lubią dobrze zjeść i nie potrzebują się z nikim dzielić – to porcja idealna dla jednej osoby.

SmakMAK

Flaczki po piracku

Gramatura: 500g

Cena: 8,99 zł