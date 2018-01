Jak wyeliminować problem kondensacji na rurach?

Kondensacja – co to za zjawisko?

Kondensacja polega na skraplaniu się pary wodnej występującej w powietrzu na powierzchni chłodniejszej niż tak zwana temperatura punktu rosy. W temperaturze punktu rosy para wodna osiąga nasycenie, a w niższych temperaturach jej nadmiar wykrapla się na danej powierzchni. Ze zjawiskiem tym możemy zresztą spotkać się na co dzień, np. podczas gotowania. Chyba każdy z nas obserwował krople wody ściekające po oknach, szczególnie w zimowe dni, gdy powierzchnia szyby jest wychłodzona. Osadzająca się na szybach rosa to właśnie efekt kondensacji. O ile w kuchni nadmiar wody możemy zetrzeć ściereczką, o tyle wilgoć na powierzchni rur może się już okazać nie lada problemem. „Kondensacja pary wodnej na niezabezpieczonej instalacji bardzo często niesie ze sobą poważne konsekwencje. W przypadku rur poprowadzonych na zewnątrz może ona doprowadzić do zniszczenia sprzętów znajdujących się bezpośrednio pod rurą. Gorzej jednak, gdy instalacja została poprowadzona w kanale znajdującym się w ścianie bądź w suficie – zbierająca się wilgoć może wówczas doprowadzić do zawilgocenia ściany oraz pojawienia się grzybów lub pleśni, których usunięcie wymaga już większej pracy i wiąże się z dużymi nakładami finansowymi”, wyjaśnia Maria Witkowska, Dyrektor Techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell.

Jak walczyć ze skraplaniem się pary wodnej?

Czy istnieją zatem skuteczne metody zapobiegania skutkom skraplania się wody na powierzchni rur i czy można całkowicie wyeliminować to niepożądane zjawisko? „Sposobem na przeciwdziałanie kondensacji na zimnych rurociągach jest zastosowanie wysokiej jakości izolacji, która będzie stanowić barierę między zimną powierzchnią a otoczeniem bogatym w parę wodną. Przykładem może być wykonana z syntetycznego kauczuku otulina AF/Armaflex firmy Armacell. Ta elastyczna izolacja techniczna trwale i niezawodnie zapobiega kondensacji pary wodnej na instalacji. Optymalna kombinacja bardzo niskiego współczynnika przewodzenia ciepła oraz wyjątkowo wysokiej odporności na dyfuzję pary wodnej ogranicza straty energii w długim okresie czasu oraz redukuje ryzyko wystąpienia korozji pod warstwą izolacji. Dodatkowo unikalna mikrostruktura komórkowa sprawia, że AF/Armaflexjest wyjątkowo łatwa w montażu ”, tłumaczy specjalistka firmy Armacell. „Warto też mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do otuliny stworzonej z wełny, zwarta i zamknięta struktura komórkowa kauczuku uniemożliwia namakanie izolacji, co eliminuje nie tylko problem nieestetycznych zawilgoceń na ścianach, ale również uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni w jej wnętrzu. Tym samym właściwe zabezpieczenie rur z zimną wodą może pomóc nam w uniknięciu wielu przykrych i kosztownych niespodzianek” dodaje Maria Witkowska.

