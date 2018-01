Rozgrzewające dania z ryżem jaśminowym marki Britta

Tajlandzki przysmak na wyciągnięcie ręki

Ryż jaśminowy marki Britta to prawdziwy przysmak prosto z Tajlandii. Ze względu na wydzielany w trakcie gotowania lekko słodki, często porównywany do zapachu kwiatu jaśminu aromat, nazywany jest „tajskim pachnącym ryżem”. Cechuje się niezwykle długimi, śnieżnobiałymi ziarnami, delikatnym orzechowym posmakiem i prostotą przygotowania. Nie ma tu konieczności płukania, solenia, ani namaczania; odpakowany produkt wystarczy wrzucić do garnka, a następnie zalać zimną wodą. Po ugotowaniu ryż jest miękki i lekko kleisty, przez co łatwo go formować w najróżniejsze kształty. Ryż jaśminowy marki Britta stanowi doskonałą bazę potraw zarówno delikatnych, słodkich, jak też mocno pikantnych. Idealnie sprawdzi się zwłaszcza w trakcie zimy, jako dodatek do rozgrzewających dań takich jak tajskie zupy, curry, czy w formie smażonej z owocami morza, mięsem i warzywami.

Aby zapoznać się z pełnym asortymentem niezwykle smakowitego ryżu marki Britta zapraszamy na stronę: www.britta.pl oraz na fanpage: www.facebook.com/HalinaiBrittaNaTropieDobregoSmaku.

Produkt: Ryż Jaśminowy

Opakowanie: 4x100g

Cena detaliczna: ok zł. 3,39