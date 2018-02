Ocieplenie budynków za pomocą płyt styropianowych to uniwersalny i szybki sposób osiągnięcia bardzo dobrych parametrów termicznych przegród budowlanych. Warunkiem, aby tak się stało, jest właściwy, a przede wszystkim szczelny montaż. Decyduje o tym nie tylko wykonawstwo, ale produkty użyte do przymocowania elementów. Jednym z łatwiejszych i szybszych sposobów jest użycie kleju przeznaczonego do tego typu prac. System ociepleń z użyciem płyt styropianowych można z powodzeniem wykonać przy użyciu specjalistycznego kleju firmy Den Braven – kleju do płyt styropianowych Montagefix-ST Gun.

STyropian solidnie przyklejony

Montagefix-ST Gun firmy Den Braven to produkt stworzony z myślą o pracach ze styropianem. To jednoskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników klej poliuretanowy dedykowany do mocowania płyt styropianowych. Dzięki temu, że utwardza się pod wpływem pary wodnej, doskonale pracuje w warunkach zewnętrznych. Z jego pomocą możemy więc wykonywać ocieplenia budynków w różnych warunkach pogodowych, nawet przy stosunkowo niskich temperaturach (+10°C do +25°C) i dużej wilgotności. Bardzo istotnymi cechami kleju Montagefix-ST Gun są niska rozprężność i wysoka stabilność wymiarowa w czasie (stabilność wymiarowa kształtuje się na poziomie ok. 5%), a przy tym bardzo dobra termoizolacyjność. W ten sposób eliminuje się prawdopodobieństwo dostania się kleju w szczeliny pomiędzy płytami, a w sytuacji kiedy nawet do tego dojdzie minimalizuje się ryzyko powstania mostków termicznych. Klej sam w sobie będzie dobrym izolatorem, co stanowi jego przewagę nad tradycyjnymi zaprawami. Wykorzystać go więc można nie tylko w przypadku ocieplenia zewnętrznego budynków metodą bezspoinową, ale także do wypełniania szczelin pomiędzy płytami styropianowymi, szczelin powstałych na skutek docinania płyt czy też termoizolacji ścian fundamentowych i piwnicznych. Dodatkowo na szczelność i trwałość ocieplenia wpływ ma znakomita przyczepność Montagefix-ST Gun do styropianu, w tym również styropianu szarego z dodatkiem grafitu o podwyższonych właściwościach termoizolacyjnych. Dobrze współpracuje on również z różnymi podłożami w tym, betonem, gazobetonem, bloczkami silikatowymi, zaprawą tynkarską i murarską, drewnem, stalą i metalami. Zdarza się jednak, że płyty izolacyjne formowane, w odróżnieniu od elementów ciętych, mogą zawierać środki adhezyjne, które osłabiają wiązanie. Dla pewności najlepiej więc przed przystąpieniem do prac, wykonać próbę przyczepności na niewielkim fragmencie. W razie potrzeby wystarczy jedynie przeszlifować tylną powierzchnię płyty w miejscu, w którym nakładać będziemy klej. Zaleca się również, by zszorstkować bardzo gładkie, równe czy nieprzepuszczalne powierzchnie. Będziemy mieć wtedy pewność, że wykonane ocieplenie będzie trwałe i szczelne przez długi czas. Zaletą kleju Montagefix-ST Gun firmy Den Braven, oprócz doskonałych parametrów, są również względy praktyczne. Klej dostępny jest w lekkiej, blaszanej butli i jest gotowy do użycia. Wystarczy jedynie pistolet do spieniania piany, by przystąpić do jego aplikacji. Nie potrzebujemy więc wiader, mieszalnika, szpachli i tym podobnych narzędzi. Wpływa to nie tylko na szybkość wykonywanych zadań, ale również komfort i czystość pracy.

Połączenie zalet styropianu z właściwościami, jakie posiada specjalistyczny klej Montagefix-ST Gun firmy Den Braven, sprawia, że izolacja cieplna budynku może być wykonana szybko, sprawnie i bezproblemowo, a co najważniejsze solidnie.

