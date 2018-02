Wielkanocne pichcenie z marką BackMit

Święta Wielkiej Nocy stanowią doskonałą okazję do wykorzystania sprawdzonych przepisów. Gwarancję ich przygotowania w możliwie najlepszy sposób uzyskamy wybierając wysokogatunkowe produkty BackMit. W ofercie marki znajdziemy: Mak mielony, Tarte Orzechy: włoskie, laskowe, migdały, a także słonecznik oraz pestki dyni.

Tarte i mielone ułatwienie

Ciężko wyobrazić sobie tradycyjną Wielkanoc bez suto zastawionego stołu. Niestety przygotowanie domowych pyszności wymaga poświęcania dużej ilości czasu i energii. Aby nieco ułatwić sobie kuchenne prace warto sięgnąć po linię tartych produktów marki BackMit. Są one dokładnie starte, przez co nie wymagają dodatkowej obróbki. Ponadto dzięki szczelnym opakowaniom z folii metalizowanej chroniącej przed światłem odznaczają się długim terminem przydatności do spożycia, a także świeżością oraz pełnią smaku nawet długo po otwarciu. Na sklepowych półkach czekają na nas m.in. tarte orzechy włoskie, laskowe i migdały, które świetnie sprawdzą się jako składnik wielkanocnych serników, mazurków oraz paschy. Jeśli natomiast poszukujemy dodatków do potraw wytrawnych to warto wybrać tarty słonecznik lub tarte pestki dyni. Fanom makowców czy serników z masą makową polecamy natomiast mak mielony marki BackMit. Podobnie jak produkty tarte jest on gotowy do użycia zaraz po otwarciu, dzięki czemu unikniemy nie tylko dodatkowej pracy, ale co równie ważne - bałaganu w kuchni.