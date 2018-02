Powrót do korzeni, czyli Flaczki wołowe krojone marki SmakMAK

Idealny duet, czyli wysoka jakość i niepowtarzalny smak

Są potrawy, które nieodłącznie kojarzą się z domem rodzinym. Niezwykle cenione i z chęcią spożywane przez Polaków flaki, są jedną z nich. Dzięki marce SmakMAK tworzenie wysokojakościowych dań przywodzących na myśl tradycyjną polską kuchnie jest na wyciągnięcie ręki. Flaczki wołowe krojone to produkt skierowany do osób, które w kuchni cenią sobie nie tylko smak i aromat, ale też zależy im na tym, by przygotowywane potrawy były wartościowe. Cechują się one powtarzalną jakością, a wszystko dzięki odpowiedniej selekcji i doborze jakościowego surowca. Ta propozycja daje niezwykłą wszechstronność zastosowania i gwarantuje tworzenie wielu niepowtarzalnych kompozycji kulinarnych. Dzięki temu, że flaczki są już czyszczone i blanszowane możemy pominąć żmudny proces ich oczyszczania, co z pewnością przypadnie do gustu wszystkim zabieganym konsumentom. Flaczki wołowe krojone będą stanowiły bazę do dań treściwych i rozgrzewających, idealnych na zimowe, mroźne dni.

SmakMAK

Flaczki wołowe krojone 500 g

Gramatura: 500g

Cena: 9,99 zł

Flaczki wołowe krojone 900 g

Gramatura: 900g

Cena: 16,00 zł

